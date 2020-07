Dopo lo straordinario successo di Day Dreamer – Le Ali del Sogno soap che va in onda tutti i giorni su canale 5 con il sexy e sanguigno Can Yaman, potrebbe andare in onda anche in Italia una nuova soap, che ha come protagonista l’amatissimo attore. Si tratta di Bay Yanlis, altra soap turca che potrebbe trovare una collocazione nei nostri palinsesti.

In arrivo in Italia Bay Yanlis? Nuova soap turca con Can Yaman

Se su canale 5 ammiriamo le avventure di Can Divit, fotografo dallo spirito libero e famoso in tutto il mondo nella nuova soap, il bel Can Yaman è l’affascinante Özgür Atasoy che ha il “compito” di aiutare la vicina di casa Ezgi Inal a trovare l’uomo giusto. Salvo poi scoprire di esserne perdutamente innamorato.

Fox Turchia sta proponendo la nuova serie, mentre qui in Italia sui nostri schermi stiamo vedendo Day Dreamer. La serie si intitola Bay Yanlis che in italiano significa “l’uomo sbagliato”. Il titolo per il mercato internazionale dovrebbe essere “Mr Wrong” ovvero l’uomo sbagliato anche se alcuni lo stanno traducendo come Mr Falsità, Mr False.

E non è escluso che la serie turca approdi anche in Italia visti anche i risultati eccezionali degli ascolti di Day Dreamer che ogni pomeriggio tiene incollati allo schermo quasi 2.688.000 per uno share del 22.3% .

Del resto anche la prima soap turca approdata in Italia, Bitter Sweet ebbe un successo strepitoso. Di certo il successo è in gran parte all’attore protagonista, Can Yaman, che catalizza l’attenzione delle donne in modo straordinario.

Bay Yanlis: di cosa parla? Trama e anticipazioni

Ezgi è una ragazza delusa dall’amore. Come nel classico delle situazioni la donna decide di abbandonare il fidanzato perchè scopre che lui si è concesso una relazione parallela con un’altra donna. Furiosa decide di lasciarlo durante la festa a sorpresa che lei gli aveva organizzato per il suo compleanno.

Fatta la terribile scoperta decide che vuole tenersi lontana dagli uomini sbagliati, per cercare e trovare quello giusto. Nessuna relazione con uomini sbagliati, questo diventa il suo motto.

Solo che il destino ci mette lo zampino: cambiando appartamento, si imbatte in un nuovo, affascinante vicino, Özgür, ragazzo allegro e solare che prende la vita così come viene, senza progetti o paranoie inutili. Ma soprattutto non crede nell’amore.

Gestisce un ristorante e vedendo la sua vicina triste e sconsolata, decide di aiutarla a trovare l’uomo giusto. Salvo poi scoprire, di essersene innamorato perdutamente. Insomma come nel classico dei finali a lieto fine, è prevedibile lo sbocciare di una storia d’amore tra i due giovani, tra scaramucce ed equivoci amorosi.

Le amiche mettono in guardia Ezgi, dal bel vicino che si è guadagnato il soprannome di Mr Wrong (l’uomo sbagliato). Ma questo non servirà, dal momento che la donna se ne innamora ugualmente.

Il cast di Bay Yanlis