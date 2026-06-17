Ci siamo: tutto pronto per il ritorno di Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Scopriamo insieme la data di partenza su Canale 5, i conduttori e tutto il cast di ospiti e cantanti.

Battiti Live 2026, quando inizia su Canale 5 e conduttori

E’ ufficiale: da giovedì 2 luglio 2026 torna in prima serata su Canale 5 il “TIM Battiti Live“, il festival musicale più seguito dell’estate! Al timone del programma musicale ritroviamo Ilary Blasi reduce dal grandissimo successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La Blasi non sarà da sola, visto che ad affiancarla per la prima volta arriva una coppia di co-conduttori: Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Tutte le puntata del Battiti Live saranno registrate da mercoledì 24 a domenica 28 giugno nella magica cornice di Piazza Quercia a Trani, in Puglia.

Battiti Live 2026, cast artisti, cantanti ed ospiti

A seguire il cast completo degli artisti e cantanti ospiti che si alterneranno durante le varie puntate del Battiti Live 2026. La lista è in ordine alfabetico:

Achille Lauro,

Alex Britti,

Annalisa,

Arisa,

Aiello,

Baby K,

Benji & Fede,

Alessio Bernabei,

Serena Brancale,

Carl Brave,

Clara,

Clementino,

Cioffi,

Ditonellapiaga,

Delia,

Dolcenera,

Eddie Brock,

Elettra Lamborghini,

Emis Killa,

Emma,

Enrico Nigiotti,

Ermal Meta,

Ernia,

Federica Abbate,

FDV,

Francesca Michielin,

Francesco Gabbani,

Francesco Renga,

Fred De Palma,

Gabry Ponte,

Gaia,

Gemelli Diversi,

Gigi D’Alessio,

Giusy Ferreri,

Grelmos,

Irama,

J-Ax,

Kamrad,

LDA – Aka7even,

Le Vibrazioni,

Levante,

Ludwig,

Malika Ayane,

Cristiano Malgioglio,

Michele Bravi,

Mara Sattei,

Merk & Kremont,

Mew,

Mr. Rain,

Nayt,

Nicolò Filippucci,

Noemi,

Orietta Berti,

Paola Iezzi,

Patty Pravo,

Pinguini Tattici Nucleari,

Raf,

Rhove,

Rocco Hunt,

Rosa Chemical,

Sal Da Vinci,

Samurai Jay,

Sangiovanni,

Anna Tatangelo,

Sarah Toscano,

Sayf,

The Kolors,

Tommaso Paradiso,

Welo.

Infine direttamente dalla finale di Amici di Maria De Filippi ci sono: Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia ed Angie.

Anche quest’anno TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.