Tutto pronto per il ritorno in tv di “Battiti Live 2023″, la kermesse canora dell’estate curato da Radio Norba e condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Scopriamo tutti gli ospiti, le date le anticipazioni della prima puntata in onda martedì 4 luglio 2023 in prima serata su Italia 1.

Battiti Live 2023 a Bari, la prima puntata su Italia 1

Martedì 4 luglio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la prima tappa di Battiti Live 2023, lo show musicale dell’estate che ogni anno si svolge in Puglia e viene trasmesso in prima serata su Italia 1. L’evento musicale è condotto ancora una volta da Alan Palmieri, direttore di Radio Norba e direttore artistico, e da Elisabetta Gregoraci. Da segnalare anche il ritorno di Mariasole Pollio a cui toccherà occuparsi dei collegamenti dalla piazza e di realizzare il sogno di qualche fortunato fan che potrà parlare con i cantanti protagonisti di questa edizione.

Radio Norba Cornetto Battiti Live, conosciuto dal grande pubblico come “Battiti Live” è giunto alla sua ventunesima edizione e si conferma uno dei festival musicali di maggior successo del piccolo schermo. L’appuntamento è in chiaro su Italia 1, ma lo show musicale è visibile anche in streaming collegandosi sulla piattaforma on demand di Mediaset Play.

Battiti Live 2023, I cantanti e la scaletta

Mai come quest’anno il cast di Battiti Live 2023 è davvero esplosivo. Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco durante la prima tappa. Ecco tutti i cantanti (non in ordine di uscita): Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, BoomDaBash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, i Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors e Tony Effe.

Protagonisti delle esibizioni on the road: Giorgia da Otranto mentre i Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno.

Battiti Live 2023, date e tappe

L’edizione 2023 di Battiti Live è composta da sei puntate trasmesse in differita da martedì 4 luglio 2023 in prima serata su Italia 1. Lo show musicale curato da Radio Norba è come sempre ambientato nella splendida Puglia. Diverse le tappe, ecco le prime date: il 21 giugno a Bari per le prime due puntate. Poi la kermesse musicale si sposterà il 7 e 9 luglio a Gallipoli.

L’appuntamento è in differita da martedì 4 luglio 2023 in prima serata su Italia 1. L’evento può essere seguito anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.