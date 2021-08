Battiti Live, la kermesse canora dell’estate, è pronta salutare il pubblico di Italia 1 con l’ultima imperdibile puntata. Dopo aver girato alcune delle piazze più belle del sud Italia, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sono arrivati nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto per l’ultimo appuntamento di questa edizione. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e i cantanti della serata, con la scaletta di stasera, martedì 10 agosto 2021.

Battiti Live stasera: ospiti Marco Mengoni e Alessandra Amoroso

Martedì 10 agosto 2021 appuntamento con il gran finale di “Battiti Live 2021”, la kermesse canora dell’estate italiana presentata da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Una puntata da non perdere quella che è stata registrata in una delle cornici più belle del nostro paese: Castello Aragonese di Otranto.

In apertura la straordinaria performance di Marco Mengoni che con il singolo “Ma stasera” ha conquistato la classifica dell’AirPlay radiofonico e non solo. Il vincitore di X Factor e Sanremo per l’occasione sarà protagonista di una esibizione davvero unica visto che si esibirà in mare, ovvero nello specchio antistante il grande palco e con la città vecchia a fare da scenografia. Una momento da non perdere per i tantissimi fan del cantautore di Ronciglione. Ma non finisce qui, visto che per l’ultima puntata sono attesi tanti altri big della musica italiana.

Battiti Live, i cantanti dell’ultima puntata. La scaletta

Per l’ultima puntata di Battiti Live c’è un parterre di cantanti davvero pazzesco! Dopo la perfomance di Marco Mengoni, sul palcoscenico allestito presso il Castello Aragonese di Otranto ci sarà anche Alessandra Amoroso tra le regine dell’estate con i singoli “Sorriso grande” e “Piuma”.

Non solo, direttamente dal Festival di Sanremo 2021 ritroveremo Colapesce&Dimartino, ma anche Gaia. Tra gli altri cantanti protagonisti della serata segnaliamo: Oscar Anton; Fabio Rovazzi, J-Ax con Jake la Furia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sulle note di “Shimmy Shimmy”. E ancora: Anna Tatangelo con Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, The Kolors, Lorenzo Fragola, Vhelade e direttamente da Amici Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula.

Infine non mancheranno le esibizione on the road che vedranno Fedez e Orietta Berti con la loro “Mille” da Gallipoli, Boomdabash e Baby K con “Mohicani” da Brindisi, mentre Sangiovanni con la hit “Malibu” da Santa Maria di Leuca.

Elenco completo (non sono in ordine di uscita):

Oscar Anton;

Fabio Rovazzi;

Colapesce e Dimartino;

J-Ax con Jake la Furia;

Alessandra Amoroso;

Gaia;

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri;

Anna Tatangelo

Shiva;

Rocco Hunt e Ana Mena;

Cedraux;

The Kolors;

Lorenzo Fragola;

Vhelade;

Tancredi;

Emma Muscat & Astol;

Enula;

Fedez e Orietta Berti da Gallipoli;

Boomdabash e Baby K da Brindisi;

Sangiovanni da Santa Maria di Leuca.