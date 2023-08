Prosegue inarrestabile il successo del film Barbie. La pellicola ha infranto il milione di dollari di incassi in America con la regista Greta Gerwig che entra nella storia! Si tratta del primo film diretto da una regista donna a superare una tale cifra al botteghino!

Barbie, il film di Greta Gerwig entra nella storia

Il film Barbie ha infranto un nuovo record. E’ il primo lungometraggio della storia del cinema diretto da una regista donna a superare il miliardo di dollari. Un successo meritato per la regista Greta Gerwig che con Barbie domina per la terza settimana consecutiva la classifica dei film più visti. al botteghino. La pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha incassato 53 milioni di dollari con un calo del 43% rispetto alla precedente weekend. La pellicola è già diventata un cult e in tutto il mondo è scoppiata la Barbie-Mania.

Il film, diretto da Greta Gerwig, racconta il viaggio “personale” della famosa bambola Mattel che scopre un giorno di non essere perfetta. Lasciato Barbieland, dove vive con tutte le altre bambole e il fidanzato Ken (interpretato da Ryan Gosling), inizia il suo percorso alla ricerca della felicità. Nel cast del film, oltre ai protagonisti principali Margot Robbie e Ryan Gosling, ci sono anche: America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.

Margot Robbie parla del ruolo nel film Barbie

Non solo attrice protagonista, ma anche produttrice. Margot Robbie ha creduto da subito nel progetto di realizzato un film dedicato alla bambola più amata al mondo anche se dalle pagine del Times ha confessato: “se la Mattel non avesse fatto quel cambiamento per avere una molteplicità di Barbie, non credo che avrei voluto tentare di fare un film su di lei”. L’attrice e produttrice voleva portare sul grande schermo tutto l’universo di Barbie mostrandone così la molteplicità: “non credo che si debba dire: ‘Questa è l’unica versione di ciò che è Barbie, e questo è ciò a cui le donne dovrebbero ambire di essere, assomigliare e comportarsi‘”.

La volontà di produrre e interpretare la mitica bambola della Mattel sul grande schermo non è legata all’infanzia dell’attrice che ha precisato dalle pagine di Forbes: “mi piacevano i trattori e passare tempo all’aria aperta. Una mia amica le aveva le Barbie, ma non io. Per quanto riguarda il film, mi sono resa conto che Barbie è un brand noto quanto la Coca-Cola. Sapevo che altri avevano provato prima a fare un film e avevano fallito. Ero certa di convincere la Mattel. Volevamo una storia forte, allo stesso modo divertente, che sapesse far ridere, riflettere, inquietare, ma farti sentire bene alla fine“..

Infine parlando del messaggio legato al film ha detto:

Il film porta veramente a riflettere in questo senso, perché il mondo di Barbie Land è un matriarcato dove sono le donne al potere. E, poi, ci sono gli uomini Ken, capitanati da un bravissimo Ryan Gosling, che si è prestato a recitare un ruolo non proprio mascolino e a saputo magistralmente prendersi gioco di se stesso. Nel mondo reale le cose vanno diversamente come scoprirà Ken, che cercherà di portare il patriarcato a Barbie Land. Alla fine, quello che conta è credere in se stessi, trovare la propria identità, lottare per i propri sogni, non conformarsi al mondo che ci circonda, ma scoprire chi si è veramente.