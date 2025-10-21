La figura di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle continua ad accendere discussioni non solo nel programma del sabato sera, ma anche a La Volta Buona. Durante la puntata odierna del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si torna a parlare di Ballando e di quanto accaduto nell’ultima puntata, quella di sabato 18 ottobre, in particolare delle parole che Selvaggia Lucarelli ha riservato a Barbara D’Urso. Questa volta però, nel salotto della Balivo a schierarsi contro la concorrente è Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto contro Barbara D’Urso

Al centro del dibattito ci sono le parole che sabato scorso Selvaggia Lucarelli ha rivolto a Barbara D’Urso durante la puntata di Ballando con le Stelle: «Barbara sai benissimo che c’era un’aspettativa enorme nei tuoi confronti, hai un passato di conduttrice d’intrattenimento». La giudice rimprovera alla concorrente di essere un po’ trattenuta, di non fare lo show che tutti si aspetterebbero da lei. Barbara D’Urso replica dicendo: «Io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show, è lo show di Milly, e io faccio la concorrente». La D’Urso termina il suo discorso con una preventiva esclamazione: «Io però non ho capito che cosa vi aspettate».

Guillermo Mariotto, rispondendo alla domanda di Caterina Balivo, che chiede giustamente: “Cosa volete da Barbara D’Urso?”, parlando di quanto accaduto sabato scorso il giudice di Ballando attacca Barbara D’Urso sostenendo che: «Non ci siamo, è tutto recitato. Una grande recita. Io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita di Santa Barbara, io sono così brava, così compita, così perfetta».

Vladimir Luxuria difende il comportamento di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

A difesa della concorrente si schiera Vladimir Luxuria: «Da una parte i giudici chiedono a chi partecipa di raccontarsi, perchè Ballando è anche questo: raccontarsi, e lo hanno chiesto anche a Barbara, che invece in realtà sappiamo nella sua carriera ha fatto parlare anche gli altri, ma su alcuni aspetti della sua vita, come i figli e la sua vita sentimentale non ha mai raccontato molto. Se però deve fare la fine di Nancy Brilli, che se parla del cane poi viene massacrata così, allora dico a Barbara di tenersi tutto dentro che fa prima».

Il popolo social si schiera a favore di Barbara D’Urso

Non solo Luxuria è a favore del comportamento assunto da Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. In questi giorni, l’ex volto di Mediaset ha riscosso pareri favorevoli anche dal popolo social, lo stesso che in passato non è stato clemente con l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”, che l’ha sempre accusata di portare il trash in tv. Oggi Barbara sembra aver ritrovato l’affetto e la stima da parte del suo amato pubblico, a noi non resta che vedere come proseguirà il suo percorso a Ballando con le Stelle.