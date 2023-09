Il manager Lucio Presta, che da anni cura la gestione di grandi nomi della tv italiana, ospite di DigithON, la grande maratona digitale italiana, in un’intervista rilasciata alla conduttrice Nunzia De Girolamo parla di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, parla il suo agente Lucio Presta | Video

Oggi Lucio Presta è tornato nuovamente ad essere il manager di Barbara D’Urso, la loro collaborazione si era interrotta bruscamente molti anni fa per un malinteso, come racconta lo stesso Lucio Presta a Nunzia De Girolamo: «Barbara è stata una nemica amatissima per moltissimi anni. Siamo stati molto amici, lei lavorava con me agli inizi della sua carriera. Poi per un brutto malinteso se ne andò».

Lucio Presta: «Per 20 anni ho fatto una guerra spietata a Barbara D’Urso»

Il manager poi racconta di aver fatto una vera e propria guerra per molti anni alla ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5. Il programma infatti dopo 15 anni è passato nelle mani di Myrta Merlino. «Ci rimasi male, credo che per 30 anni, per 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, ti incontri per caso, si incontrano gli sguardi, e ti rendi conto che forse non è più tempo di guerre» – Ha raccontato, nell’intervista a Nunzia De Girolamo, Lucio Presta.

Barbara D’Urso sempre più vicina alla Rai?

Ad un cento punto, Nunzia De Girolamo tira in ballo Andrea Vianello, direttore Rai presente in platea: «Bene, Andrea Vianello questo mi fa pensare che vedremo la D’Urso altrove. Ma non entriamo in questo che non ci voglio entrare». Presta a sua volta risponde: «Perchè hai coinvolto il povero Vinello che non c’entra?». Allora Nunzia De Girolamo ribatte: «Perchè Vinello è uno dei direttori della Rai». Presta a quel punto dice: «Perchè gli metti in testa sta roba che poi me la blocca». La De Girolamo conclude dicendo: «No, non la blocca, è solo un mio pensiero».

Video – Lucio Presta e la guerra a Barbara D’Urso