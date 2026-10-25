Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una quarta puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 24 ottobre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori quarta puntata del 24 ottobre

La serata di Ballando con le Stelle è stata ricca di esibizioni spettacolari, emozioni, polemiche e scontri tra concorrenti e giuria.

La gara si è aperta con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti (36 punti), protagonisti di un tango apprezzato dal pubblico, ma giudicato in modo contrastante. Subito dopo, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina (26 punti) hanno portato in pista un charleston energico, ottenendo voti bassi e scatenando le proteste di Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Grande attenzione per Anna Safroncik e Leonardo Lini (37 punti), che hanno superato le tensioni della settimana con un paso doble intenso. Anna ha riconosciuto i propri errori nei confronti del maestro, mentre non sono mancati commenti sulla loro particolare complicità.

Ottima anche la samba di Manuela Moreno e Carlo Aloia (41 punti), apprezzata per l’energia e la sensualità. Momento particolarmente emozionante quello di Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli (34 punti): il cantante ha raccontato il proprio percorso di recupero dalla dipendenza, commuovendo il pubblico.

A conquistare la giuria sono state anche Monica Guerritore e Luca Urso (48 punti), protagonisti di un charleston applaudito da tutti. L’attrice ha ricevuto complimenti entusiasti dai giudici e un caloroso applauso dal marito presente in studio.

Tra gli altri momenti della serata, Ornella Muti e Pasquale La Rocca (45 punti, più 20 punti della scorsa puntata, per un totale di 65) hanno incantato con un valzer viennese, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi (34 punti) hanno divertito con un boogie. Emozionante anche il valzer di Alessandro Matri e Giada Lini (43 punti), che ha messo in luce il lato più romantico dell’ex calciatore.

Le due esibizioni più discusse sono state Noemi Bocchi e Giovanni Pernice (49 punti), protagonisti di un charleston che ha acceso lo scontro tra Pernice e Mariotto, e Massimo Ghini e Valentina Fiorini (18 punti), penalizzati per una samba giudicata poco convincente.

Buona prova anche per Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli (40 punti), con un tango argentino applaudito dal pubblico, e per Andy Diaz e Gioia Giovanatti (44 punti), che hanno chiuso la gara con un cha cha cha pieno di ritmo.

A rendere ancora più speciale la serata sono state Bianca Guaccero e Federica Nargi, ballerine per una notte, che hanno regalato una performance sensuale e spettacolare, conquistando 90 punti da assegnare con il tesoretto.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della quarta puntata del 24 ottobre: voto + tesoretto

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 65 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 49 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 43 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 41 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 40 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 37 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 36 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 34 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 34 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 26 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 18 punti

I tesoretti assegnati questa settimana

Nel corso della serata sono stati assegnati tre tesoretti da 30 punti ciascuno:

Simona Ventura assegna il tesoretto a Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli; Francesca Fialdini assegna il tesoretto ad Alessandro Matri e Giada Lini; Tesoretto del cuore di Rossella Erra assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

La classifica aggiornata con i tesoretti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 95 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 73 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 64 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 49 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 41 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 40 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 37 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 36 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 34 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 26 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 18 punti

Con l’aggiunta del voto del pubblico, sono Alessandro Matri e Giada Lini a conquistare la quarta puntata di Ballando con le Stelle.

Lo spareggio

Vanno allo spareggio finale: Massimo Ghini e Valentina Fiorini sfideranno Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La prima coppia eliminata dell’edizione è quella formata da Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Sara Di Vaira e Matteo Addino non assegnatno la Wild Card per salvare la coppia e quindi sono ufficialmente eliminati prima dell’eventuale ripescaggio.