Si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una prima puntata che ha dato il via ad una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata di sabato 10 ottobre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori seconda puntata del 10 ottobre

La seconda serata di Ballando con le Stelle si apre con Manuela Moreno e Carlo Aloia, che conquistano il pubblico con un boogie-woogie energico, ottenendo 31 punti. Meno convincente la prova di Massimo Ghini e Valentina Fiorini: il loro tango argentino viene penalizzato dalla rigidità dell’attore e raccoglie 14 punti.

Grande emozione per Monica Guerritore e Luca Urso, che con un samba intenso e coinvolgente conquistano una standing ovation e 45 punti. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli portano in pista una rumba ricca di sensibilità, ottenendo 27 punti. Successo anche per Ornella Muti e Pasquale La Rocca: la loro rumba sensuale, accompagnata da un momento romantico e da un vivace confronto in studio sulla loro intesa, vale 41 punti.

Tra i momenti più attesi della serata, l’esibizione di Elena Sofia Ricci come Ballerina per una Notte. In coppia con Moreno Porcu, l’attrice si esibisce in un paso doble travolgente, conquistando la standing ovation e il punteggio massimo di 50 punti.

La gara prosegue con Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che ottengono 21 punti con un charleston giudicato piacevole, ma ancora poco vivace. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata, si esibiscono in una salsa energica, senza però convincere pienamente la giuria: raccolgono 32 punti, arrivando a quota 52 complessivi.

Buona prova per Alessandro Matri e Giada Lini, che con un tango apprezzato dal pubblico e dai giudici conquistano 36 punti. A chiudere questa parte della gara sono Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, protagonisti di un moderno sulle note di Il cielo di Renato Zero. Accolti da una standing ovation, i due ottengono 33 punti. Dopo l’esibizione, Ravagnani racconta il proprio percorso personale dopo aver lasciato il sacerdozio, spiegando come la partecipazione al programma rappresenti una nuova occasione di crescita e scoperta di sé.

La decima esibizione vede protagonisti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che si cimentano in un jive sulle note di Gloria. La giuria apprezza la grinta e i progressi della concorrente. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice conquistano 38 punti complessivi.

Dopo Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio sono gli altri due ballerini per una notte di questa puntata: insieme a Sophia Berto si esibiscono sulle note di Everybody Needs Somebody to Love, vestendo i panni dei Blues Brothers. Carolyn Smith assegna loro un voto unico di 10.

Nell’undicesima esibizione, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina si cimentano in una samba sulle note di Nessun dolore. Dopo le critiche ricevute nella prima puntata, Ghione mostra progressi, anche se i giudici sottolineano che deve ancora migliorare, soprattutto nell’espressività e nella tecnica. Il punteggio complessivo della coppia è di 21 punti.

Andy Diaz e Gioia Giovanatti sono i protagonisti della dodicesima esibizione con un charleston sulle note di Che Bambola! di Fred Buscaglione. La coppia conquista la giuria grazie alla presenza scenica, allo stile e alla qualità della performance, ricevendo commenti entusiasti da tutti i giudici.Il punteggio totale è di 44 punti.

Anna Safroncik e Leonardo Lini chiudono la gara con una salsa sulle note di Ossessione, conquistando la giuria grazie a una performance sensuale, energica e ricca di feeling. I giudici si complimentano con entrambi, mentre Guillermo Mariotto sottolinea la sensualità dell’esibizione. La coppia totalizza 45 punti.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della seconda puntata del 10 ottobre: voto + tesoretto

Ma passiamo alla classifica finale della seconda puntata di “Ballando con le Stelle 2026” di sabato 10 ottobre 2026 data dai voti combinati della giuria + tesoretto.

Ecco la classifica della seconda puntata del 10 ottobre 2026 di Ballando secondo il voto della giuria:

1. Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti 52*

2. Monica Guerritore – Luca Urso 45

3. Anna Safroncik – Leonardo Lini 45

4. Andy Díaz – Gioia Giovanatti 44

5. Ornella Muti – Pasquale La Rocca 41

6. Noemi Bocchi – Giovanni Pernice 38

7. Alessandro Matri – Giada Lini 36

8. Alberto Ravagnani – Erika Martinelli 33

9. Manuela Moreno – Carlo Aloia 31

10. Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli 27

11. Riccardo Rossi – Elisa Terrasi 21

12. Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina 21

13. Massimo Ghini – Valentina Fiorini 14

Al voto della giuria si aggiungono i punti del tesoretto così assegnato:

* Simona Ventura: Ornella Muti e Pasquale La Rocca (+10)

* Francesca Fialdini: Alessandro Matri e Giada Lini (+10)

* Rossella Erra: Monica Guerritore e Luca Urso (+10)

Ecco la classifica finale di Ballando con le Stelle 2026 del 10 ottobre data dalla somma dei voti della giuria + tesoretto:

Monica Guerritore e Luca Urso – 55 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 52 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 51 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 45 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 38 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 33 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 31 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 27 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 21 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 21 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 14 punti

I 52 punti di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti comprendono i 20 punti della puntata precedente.

A vincere la seconda puntata è la coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso.

Nessuna coppia eliminata durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026.