Al via la diciottesima edizione di Ballando con le stelle, il dance show di sucesso condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata di stasera, sabato 21 ottobre 2023.

Ballando con le stelle 2023, la prima puntata di sabato 21 ottobre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 20.35 appuntamento con la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023. Si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo del dance show più amato e e seguito dal pubblico televisivo condotto da Milly Carlucci affiancata, come sempre, da Paolo Belli. Dal 2005 è inarrestabile il successo del programma che continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline anche nel mondo, catturando sempre più l’attenzione del pubblico. Grazie a Ballando, milioni di italiani si sono appassionati al ballo a conferma che l’Italia è un paese inclina a questa disciplina.

Per l’edizione 2023 un cast di primissimo livello fortemente voluto dalla padrona di casa Milly Carlucci che, con il suo team autorale, è riuscita a coinvolgere personaggi di spicco del panorama artistico italiano ed internazionale. Non solo, per la prima puntata torna anche l’appuntamento con il Ballerino per una notte. Ospite di stasera Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent’anni accompagnato dal padre Franco, che racconterà la sua storia fatta di resilienza, di determinazione ma soprattutto di tanto amore.

Ballando con le stelle 2023, cast e coppie

Ma passiamo al cast dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. Un parterre di vip da urlo quelli assoldati da Milly Carlucci pronti a scendere sulla pista da ballo accompagnati dai maestri e dalle maestre di ballo. Ecco le coppie che il pubblico vedrà ballare da sabato 21 ottobre 2023:

Lino Banfi con Alessandra Tripoli

Sara Croce con Luca Favilla,

Antonio Caprarica con Maria Ermachkova,

Rosanna Lambertucci con Simone Casula

Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina

Carlotta Mantovan con Moreno Porcu

Paola Perego con Angelo Madonia

Lorenzo Tano con Lucrezia Lando

Giovanni Terzi con Giada Lini

Ricky Tognazzi con Tove Villfor

Simona Ventura e Samuel Peron

Wanda Nara con Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle 2023, la giuria

Tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 dopo l’esibizione sulla pista da ballo sono sottoposti al voto unanime della giuria del programma. Anche quest’anno in giuria pronti ad alzare le palette ci sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Confermato anche Alberto Matano, a cui spetterà il compito di assegnare il tesoretto. Immancabile la giuria popolare con Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Alla fine di ogni puntata una delle coppie in gara rischia l’eliminazione, ma ricordiamo che il meccanismo di gioco prevede a distanza di settimane il ripescaggio ad una sola condizione: continuare a studiare con impegno e costanza. Chi sarà la prima coppia eliminata da Ballando? Il voto del pubblico su eliminazioni e promozioni è importantissimo e ricordiamo che i telespettatori avranno la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.