Puntata da non perdere quella con Bake Off Italia 2023 che eleggerà il vincitore dell’undicesima edizione del programma. Il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e condotto da Benedetta Parodi è quindi giunto al termine. Vediamo insieme quando vederlo e chi sarà l’ospite speciale.

Bake Off Italia 2023, venerdì l’ultima puntata

Dopo 15 episodi, venerdì 15 dicembre 2023 ci sarà l’ultima puntata di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’appuntamento è previsto per le 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). A contendersi il primo posto sono quattro finalisti che saranno valutati dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. L’ospite speciale dell’ultima puntata sarà Valeria Graci, comica, attrice e conduttrice televisiva. A condurre come sempre ci sarà Benedetta Parodi.

Ma come si svolgeranno le prove? Ci saranno tre classiche sfide che vedranno al termine un’eliminazione diretta. Si parte dalla prima prova, quella creativa: i quattro finalisti dovranno replicare, migliorandola, la torta che hanno realizzato durante la prima puntata, in cui sono stati chiamati a preparare un dolce che rappresentasse il loro sogno. Al termine di questa prova, uno dei finalisti verrà eliminato.

La seconda prova è quella tecnica, in cui i tre finalisti dovranno preparare una torta stella, come quelle della Walk of fame di Hollywood: un dolce ideato appositamente dai giudici per questa occasione. Una sorta di augurio per i concorrenti che mirano alle stelle michelin.

L’ultima prova vedrà scontrarsi i due finalisti che dovranno realizzare in appena quattro ore un’elegantissima e monumentale torta da gran galà, ossia una torta a piani, di grandi dimensioni e dal forte impatto estetico. Chi vincerà la sfida avrà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia che sarà assegnato nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e della Brianza).

Dove vedere il programma

‘Bake Off Italia- dolci in forno‘ è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. In totale ci sono stati 15 episodi della durata di un’ora e mezza. La finale sarà disponibile anche in streaming su discovery+ dopo la messa in onda in chiaro. L’hashtag ufficiale per commentare sui social il programma è #BakeOffItalia.

RADIO ITALIA solomusicaitaliana è per l’undicesimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’emittente promuoverà il programma on air, sul sito radioitalia.it e sui suoi profili social ufficiali.