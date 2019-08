Apre, ufficialmente, il tendone di Bake Off Italia 2019. Da stasera, venerdì 30 agosto, il programma di Real Time, prodotto da Magnolia per Discovery Italia, torna in onda per 14 puntate da 90 minuti con la conduzione di Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2019: concorrenti e giudici del programma

Quest’anno i concorrenti in gara a Bake Off Italia 2019 sono 18, 2 in più rispetto alla passata stagione. Ecco l’elenco completo, con tutti i nomi e i cognomi delle 11 partecipanti donne e dei 7 aspiranti pasticceri uomini:

Alice Mancin, studentessa di 19 anni, da Muggiò (Monza Brianza);

Annamaria Renna, 53 anni, disoccupata, da Paestum (Salerno);

Cecilia Pongetti, casalinga di 37 anni, da Porto San Giorgio (Fermo);

Dora Scinocca, maestra di 38 anni, da Bojano (Campobasso);

Giusy Scalia, centralinista di 32 anni, da Catania;

Hasnaa Machaar, operaia di 28 anni, da Salerno;

Mariangela Plebani, casalinga di 42 anni, da Bonate Sopra (Bergamo);

Martina Botticelli, ingegnere informatico di 29 anni, da Roma;

Martina Russo, 20 anni, disoccupata, da Bologna;

Olena Romaniuk, modella di 30 anni, da Milano;

Sara Gandini, manager di 31 anni, da Varese;

Antonino Orfano, 65 anni, pensionato, da Limbadi (Vibo Valenzia);

Antonio Bonanno, commesso di 28 anni, da Nicolosi (Catania);

Daniele Baga, impiegato di 31 anni, da Brescia;

Riccardo Pagni, studente di 18 anni, da Pieve a Nievole (Pistoia);

Roberto Landriscina, impiegato di 59 anni, da Cinisello Balsamo (Milano);

Rong Hao Wu, cameriere di 19 anni, da Milano;

Rosario Cucco, insegnante di 45 anni, da Castelbuono (Palermo).

A valutare le esibizioni dei concorrenti di questa settima edizione? Ci pensano i riconfermati giudici nel cast: il «re del cioccolato» Ernst Knam, la cuoca sopraffina Clelia D’Onofrio (tocca a lei la nuova «Prova Sorpresa») ed il bello e giovane chef Damiano Carrara.

Quest’anno, però, nel corso delle nuove puntate di Bake Off Italia è prevista anche la partecipazione di un quarto giudice a rotazione; tra i vari nomi in circolazione per i giudici extra si parla anche di Antonino Cannavacciuolo.

Bake Off Italia 2019: la scenografia con location in Villa D’Adda ad Arcore

Anche la location è nuova. Si tratta di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (Monza Brianza) e contribuisce a ridisegnare l’intero set del programma. Ambientata negli anni ’50, la nuova scenografia trae peraltro ispirazione dalla cittadina Usa del film Pleasantville del 1998.

Bake Off Italia 2019, come vederlo in streaming e su Real Time

L’appuntamento con la prima puntata di Bake Off Italia 2019 è, allora, fissato su Real Time a partire dalle ore 21.10 di stasera; questo, infatti, l’orario di inizio, per seguire in tv, sul canale 30 del digitale terrestre e in simul cast sugli altri canali del gruppo Discovery, l’operato di tutti i concorrenti e giudici.

La puntata vede, peraltro, il ritorno in onda di Benedetta Parodi, ormai da anni conduttrice e volto della Rete, che intanto su Facebook ed Instagram così si rivolge ai fan dell’amato programma di pasticceria:

«Non perdete l’episodio. Non vedo l’ora!».

«Io sono già qui davanti alla Villa che aspetto i concorrenti…Ci vediamo sta sera».

La puntata 1 di Bake Off Italia va in onda subito dopo alcuni episodi di Cortesie per gli ospiti e termina alle ore 22.55 di questa sera; successivamente: spazio anche al nuovo appuntamento con Il Boss delle Cerimonie.

Bake Off si può vedere anche su Dplay, sia in modalità live streaming (durante la messa in onda), sia in streaming on demand (dopo un primo passaggio della trasmissione sul piccolo schermo). Qui in basso, ecco anche il promo ufficiale. Buona visione!