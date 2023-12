Se ancora non ne avete abbastanza delle zuccherose commedie sentimentali a tema natalizio, la buona notizia è che la tv ne proporrà ancora moltissime da qui alla fine delle festività.

In particolare, la sera della vigilia di Natale alle 21.30, su Tv8 andrà in onda Babbo Natale cercasi, una pellicola canadese di genere romantic del 2017 poco originale sì, ma carina. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e le curiosità da conoscere sul film in prima tv assoluta.

Babbo Natale cercasi: la trama in breve e il cast

Grace Long non sta nella pelle in attesa di organizzare la parata natalizia nella sua cittadina in New England. Ma i guai sono in agguato: l’uomo che dovrebbe vestire i panni di Babbo Natale si rompe un braccio e deve pertanto essere sostituito. La scelta di Grace ricade su Ben, un bel ragazzo che odia il Natale.

Per quanto riguarda il cast, Jodie Sweetin, Eric Winter, Jay Brazeau, Karen Kruper, Karen Holness, Laura Mitchell, Dolores Drak e Katey Hoffman sono gli interpreti principali.

Le curiosità sul film

Babbo Natale cercasi è un film a tema natalizio di genere commedia/romantic diretto da David Winning. Di seguito le curiosità principali da conoscere sul suo conto: