Il 2024 inizia all’insegna delle risate e del divertimento con le nuove puntate di “Avanti un altro!“. Il game show torna su Canale 5 per la tredicesima edizione che ancora una volta vedrà alla conduzione Paolo Bonolis affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. Vediamo insieme il cast e chi farà parte del salottino.

Avanti un altro 2024: dal 2 gennaio 2024 – Paolo Bonolis – torna su Canale 5

Da oggi, martedì 2 gennaio 2024, torna una nuova edizione di “Avanti un altro!“. L’appuntamento con il preserale più bizzarro della tv è tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 18.45 su Canale 5.

Il meccanismo del quiz show non cambia e come da tradizione ci sarà un’interminabile fila di concorrenti pronta a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di leggerezza. Non mancheranno i personaggi che popolano il salottino tra conferme, ritorni e novità.

Al timone c’è come sempre Miss Claudia (Claudia Ruggeri) che presenterà i personaggi che popolano questo strano mondo. Ci sarà la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni insieme alla “moglie” Giorgia Pianta, gli storici Fitness, Horror, XXXL, e molti altri.

Tra le sorprese di questa edizione di ‘Avanti Un Altro‘, Paola Caruso torna nel ruolo di Bonas. La showgirl si alternerà con la new entry Ilaria Gallozzi. Anche il ruolo di Bonus vedrà lo storico Daniel Nilsson avvicendarsi con un nuovo bellissimo ragazzo, Andrea De Paoli. La Bona Sorte sarà invece Viviana Vizzini mentre Greta Cianfano vestirà i panni della Hostess.

La più grande novità di questa edizione è rappresentata dal “suggeritore”, una persona scelta da Paolo Bonolis tra il pubblico che potrà essere consultata un’unica volta. A contendersi il ricco montepremi sarà il concorrente che riuscirà a dare 21 risposte sbagliate.

Alcune informazioni sul gameshow

“Avanti un altro” è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy. I suoi personaggi sono stati ideati da Paolo Bonolis e dagli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutta Italia grazie a Sdl2005. La società, sin dalla prima edizione, si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam. Dopo 13 anni torna nuovamente a far compagnia agli italiani prima del Tg5.