Avanti un Altro per una puntata si trasforma in Uomini e Donne. Durante la puntata andata in onda domenica 21 gennaio 2024 su Canale 5, ha fatto il suo ingresso in studio una concorrente di nome Daniela. La donna, che ha origini nobili, ha raccontato di aver conosciuto nel 1986 Luca Laurenti mentre si trovava in un villaggio in Calabria a fare il pianista. Daniela è ancora affascinata dal conduttore che però non si ricorda di lei. “Ancora non conosceva la sua consorte allora“, spiega Daniela. Viene fuori un siparietto tra i due molto divertente, con la concorrente che arriva anche al gioco finale per l’occasione gestito da Luca Laurenti. Che si tratti di una love story del passato? Ecco il Video Mediaset.