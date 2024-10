Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 6 ottobre 2024 e il daytime mezzogiorno con Citofonare Rai2

Partiamo con gli ascolti del daytime di mezzogiorno con Citofonare Rai2. La puntata di ieri del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha ottenuto un seguito di 330.000 spettatori (4.8% di share), nella prima parte dalla durata inferiore, e 565.000 spettatori (6.1%), nella seconda parte.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Su Rai1, Domenica In ha ottenuto 1.904.000 spettatori con il 14,6% di share nella presentazione di 28 minuti, 2.038.000 spettatori con il 16,8% nella prima parte, 1.693.000 spettatori con il 16,5% nella seconda parte e 1.491.000 spettatori con il 15,3% nella sezione “I Saluti di Mara” dalle 16:43 alle 17:10. Da Noi… A Ruota Libera è stato seguito da 1.512.000 spettatori con il 14,1% di share.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale 5, dopo L’Arca di Noè (2.192.000 spettatori con il 16,9% di share), la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.945.000 spettatori pari al 24,5%. Successivamente, Verissimo intrattiene 2.251.000 spettatori con il 23% di share nella prima parte, 2.374.000 spettatori con il 23% nella seconda parte denominata “Giri di Valzer” e 2.054.000 spettatori pari al 18,2% nella sezione “I Saluti di Verissimo” dalle 18:20 alle 18:38.

Gli altri dati del Pomeriggio di domenica 6 ottobre

Su Rai2, Il Palio d’Italia totalizza 344.000 spettatori con il 2,7% di share. A seguire, l’incontro di pallavolo Milano-Civitanova attira 169.000 spettatori pari all’1,6%. Su Italia 1, E-Planet ottiene 284.000 spettatori con il 2,2%, mentre N.C.I.S. Los Angeles registra 336.000 spettatori con il 2,8% e il 3,5% nei due episodi.

Person of Interest è seguito da 397.000 spettatori (4,1%) e da 427.000 spettatori (4,1%). Su Rai3, l’appuntamento con i TGR informa 1.786.000 spettatori (13,5%). In Mezz’ora viene visto da 915.000 spettatori (7,4%) e Il Mondo di In Mezz’ora raccoglie 688.000 spettatori (6,3%).

Dopo una presentazione di 10 minuti (454.000 – 4,7%), Rebus registra 464.000 spettatori (4,8%). A seguire, Kilimangiaro on the road conquista 865.000 spettatori con il 7,8% (presentazione: 477.000 – 4,8%). Su Rete 4, Speed 2: Senza limiti ha convinto 280.000 spettatori con il 2,5%, mentre La Ribelle del West è scelto da 392.000 spettatori con il 3,7%.

Su La7, Il Buongiorno del Mattino è visto da 248.000 spettatori pari al 2,1%. Su TV8, la MotoGP coinvolge 916.000 spettatori (7,1%). Zona Rossa raccoglie 307.000 spettatori con il 2,8%. Sul Nove, Little Big Italy è visto da 283.000 spettatori (2,3%).