Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 4 febbraio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.568.000 – 25.4%), Domenica In ha intrattenuto 2.634.000 spettatori con il 19% nella presentazione, 2.570.000 spettatori con il 20.7% nella prima parte, 2.474.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte e 2.017.000 spettatori con il 17.7% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.061.000 individui pari al 16.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.341.000 spettatori con il 16.3%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.042.000 spettatori (24.3%) mentre Verissimo ha convinto 2.345.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 2.167.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 534.000 spettatori (4%) e Origini ha convinto 367.000 spettatori (3.1%). L’incontro di Serie A femminile: Roma-Juventus ha registrato 336.000 spettatori con il 2.9% (primo tempo a 260.000 e il 2.3%, secondo tempo a 410.000 e il 3.5%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 502.000 spettatori (3.6%) mentre Matrix Revolutions ha interessato 279.000 spettatori (2.3%). Magnum P.I. ha collezionato 310.000 spettatori (2.6%) e Freedom Pills coinvolge 341.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.987.000 spettatori con il 14.1%. In Mezz’Ora ha ottenuto 881.000 spettatori (7%) nella prima parte e 619.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (445.000 – 3.9%), Rebus ha coinvolto 595.000 spettatori con il 5.2% mentre Kilimangiaro ha raccolto 699.000 spettatori (6%) nella presentazione di 8 minuti, 801.000 spettatori (6.7%) nella prima parte di 6 minuti, 913.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte di 14 minuti dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.440.000 spettatori (10.6%) nell’ultima parte di 62 minuti.

Su Rete4 Dad – Papà ha registrato 197.000 spettatori (1.6%) mentre Il comandante del “Flying Moon” ha raggiunto 367.000 spettatori (2.9%).

Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 279.000 spettatori (2.2%) e La7 Doc arriva a 323.000 spettatori (2.8%) mentre Uozzap! sigla 215.000 spettatori (1.9%) e True Lies si porta a 402.000 spettatori (2.8%).

Su Tv8 Natale a Vienna appassiona 260.000 spettatori (2%) mentre Un principe sotto copertura raccoglie 317.000 spettatori (2.8%) e Una lettera dal passato incolla davanti al video 302.000 spettatori (share del 2.3%).

Sul Nove Ex segna 162.000 spettatori (1.3%) mentre la replica di Nove Comedy Club raccoglie 133.000 spettatori (1.1%).

Auditel mezzogiorno

Citofonare Rai2 ha convinto 391.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 521.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte.

