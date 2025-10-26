Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 25 ottobre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.519.000 spettatori (12.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 982.000 spettatori (10%), mentre A Sua Immagine è seguito 680.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 660.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (825.000 – 9.4%), Ciao Maschio con 1.006.000 spettatori (10.8%) nella prima parte e 1.434.000 spettatori (14%) nella seconda parte di 20 minuti.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.141.000 – 16%), Beautiful conquista 2.152.000 spettatori (17.2%) e La Forza di una Donna totalizza 2.194.000 spettatori (22.2%). A seguire Verissimo che ha fatto compagnia q 1.850.000 spettatori (21.1%) nella prima parte e 1.701.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.680.000 e il 16.3%).

Share preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.516.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità ha registrato 3.495.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.963.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.406.000 spettatori (17.6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha registrato 340.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami ha appassionato 568.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.994.000 spettatori pari al 13.6%, mentre Blob ha raccolto 704.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 La Promessa ha coinvolto 861.000 spettatori (5.5%). Sul Nove Little Big Italy registra 286.000 spettatori e il 2.3%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi ha fatto compagnia a 4.181.000 spettatori (23%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.769.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna ha incollato alla tv 4.673.000 spettatori e il 25.7%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 414.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha tenuto col fiato sospeso 1.032.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 La Confessione registra 759.000 spettatori con il 4.3% (Finale a 636.000 e il 3.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha informato 899.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 701.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha incuriosito a 470.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha divertito un a.m. di 432.000 spettatori (2.5%).