Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 11 ottobre 2025

Su Rai1 Bar Centrale con Elisa Isoardi segna 1.158.000 spettatori (10.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 845.000 spettatori (9.1%), mentre A Sua Immagine è seguito da 688.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 641.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (762.000 – 9.8%) e la presentazione (764.000 – 9.9%), Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo totalizza 941.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.190.000 spettatori (13%) nella seconda parte di 21 minuti.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (1.981.000 – 15.4%), Beautiful conquista 1.935.000 spettatori (16.3%) e La Forza di una Donna totalizza 2.120.000 spettatori (22.7%). A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin è la scelta di 1.636.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 1.487.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.256.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.498.000 spettatori pari al 23.8%.

Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.545.000 spettatori (14.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.351.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2 Dribbling sigla 358.000 spettatori (3.7%), mentre The Rookie segna 404.000 spettatori (3%) e N.C.I.S. Hawai’i 584.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 477.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. Miami raggiunge 605.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.177.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 787.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 La Promessa interessa 797.000 spettatori (5.1%). Su La7 Eden – Missione Pianeta fa sintonizzare 179.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Hotel registra 265.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 365.000 spettatori e il 3%.

Ascolti Access Prime Time

Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.146.000 spettatori e il 22.5% dalle 20:46 alle 21:29. Su Rai2 TG2 Post è visto da 324.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 893.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 810.000 spettatori con il 4.6% (Finale a 721.000 e il 3.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 690.000 spettatori (4%) nella prima parte e 448.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 509.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 326.000 spettatori (1.8%).