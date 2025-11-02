Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 1 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 1 novembre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.290.000 spettatori (10.8%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 971.000 spettatori (9.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 746.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 800.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (938.000 – 9.9%) e la presentazione (1.049.000 – 10.4%), Ciao Maschio totalizza 1.479.000 spettatori (12.9%) nella prima parte e 1.616.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte di 19 minuti.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (1.923.000 – 14.5%), Beautiful conquista 1.910.000 spettatori (14.7%) e La Forza di una Donna totalizza 2.143.000 spettatori (20.4%). A seguire Verissimo è la scelta di 1.790.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.868.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.002.000 e il 16%).

Share preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.755.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha registrato 3.698.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.177.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.663.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 Dribbling sigla 319.000 spettatori (2.6%), mentre N.C.I.S. Hawai’i segna 388.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 555.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 402.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. Miami raggiunge 529.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.049.000 spettatori pari al 13.2%, mentre Blob segna 961.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 917.000 spettatori (5.6%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 348.000 spettatori e il 2.4%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.163.000 spettatori (23.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.362.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.282.000 spettatori e il 23.8%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 382.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 839.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 818.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 724.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 443.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 427.000 spettatori (2.4%).