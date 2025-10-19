Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 18 ottobre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.291.000 spettatori (11%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 896.000 spettatori (9.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 684.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 702.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (774.000 – 9.5%), Ciao Maschio, dopo la presentazione (840.000 – 10.1%), totalizza 1.024.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.276.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte di 20 minuti.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (1.911.000 – 14.2%), Beautiful conquista 1.887.000 spettatori (14.8%) e La Forza di una Donna totalizza 2.064.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo è la scelta di 1.837.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e 1.757.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.795.000 e il 17.9%).

Share preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.268.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.269.000 spettatori pari al 22.3%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.349.000 spettatori (17%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 439.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. Miami raggiunge 615.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.993.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 897.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 la Formula 1 registra 479.000 spettatori con il 3.7%; Sprint Race netto a 274.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 282.000 spettatori e il 2.2%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi è seguito da 3.864.000 spettatori (22%) dalle 20:42 alle 21:27. Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.464.000 spettatori e il 25.4% dalle 20:45 alle 21:28. Su Rai2 TG2 Post è visto da 353.000 spettatori (2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.038.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 661.000 spettatori con il 3.8% (Finale a 526.000 e il 3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 835.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 553.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 310.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 415.000 spettatori (2.4%).