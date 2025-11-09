Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 8 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 8 novembre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.449.000 spettatori (12.3%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 929.000 spettatori (8.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 900.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 856.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (986.000 – 10.4%) e la presentazione (990.000 – 9.7%), Ciao Maschio totalizza 1.194.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 1.316.000 spettatori (10.5%) nella seconda parte di 20 minuti.

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.119.000 – 16%), Beautiful conquista 2.129.000 spettatori (16.7%) e La Forza di una Donna totalizza 2.141.000 spettatori (20.1%). A seguire Verissimo è la scelta di 1.931.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 2.046.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.180.000 e il 17.1%).

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.119.000 – 16%), Beautiful conquista 2.129.000 spettatori (16.7%) e La Forza di una Donna totalizza 2.141.000 spettatori (20.1%). A seguire Verissimo è la scelta di 1.931.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 2.046.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.180.000 e il 17.1%).

Share altre reti

Su Rai2 Playlist raduna 256.000 spettatori pari al 2.2% e, dopo la presentazione (272.000 – 2.7%), Storie al Bivio Weekendraccoglie 447.000 spettatori pari al 4.6%, mentre Top – Tutto Quanto fa Tendenzaintrattiene 303.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1, dopo Sfida Impossibile (425.000 – 3.6%), Dr. House – Medical Division raccoglie 356.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 409.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 401.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 467.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.265.000 spettatori pari al 18%, mentre TV Talk, dopo la presentazione (809.000 – 7.2%), è seguito da 777.000 spettatori pari al 7.6% (Extra a 690.000 e il 7.1%). A seguire Report, dopo la presentazione (576.000 – 5.9%), incolla davanti al video 930.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 595.000 spettatori (5.1%), mentre Freedom – Oltre il Confine arriva a 250.000 spettatori (2.4%).

A seguire Quella sporca dozzina è visto da 387.000 spettatori (3.6%). Su La7 La Torre di Babele conquista 244.000 spettatori con il 2.1%, mentre Barbero Risponde è visto da 148.000 spettatori con l’1.5% e Eden – Un Pianeta da Salvareinteressa 203.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 la Sprint Race di Formula 1 appassiona un netto di 587.000 spettatori (5.1%) e la Sprint Race di MotoGP 550.000 spettatori (5.6%). A seguire Paddock Live Show intrattiene 189.000 spettatori (1.8%).

Sul Nove Save the Dating – Amore in Corso interessa 209.000 spettatori pari all’1.9% e Only Fun – Comico Show 201.000 spettatori pari all’1.9% (Battute Finali a 238.000 e l’1.9%).

Auditel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.609.000 spettatori pari al 18.5%, mentre L’Eredità ha registrato 3.673.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.155.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.530.000 spettatori (16.5%).

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.115.000 spettatori (22.6%) .Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.690.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.673.000 spettatori e il 25.6%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 477.000 spettatori (2.6%).