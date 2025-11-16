Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 15 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 15 novembre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.336.000 spettatori (10%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 895.000 spettatori (7.3%), mentre A Sua Immagine è seguito da 806.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 831.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (902.000 – 8.6%) e la presentazione (1.142.000 – 10.6%), Ciao Maschio totalizza 1.330.000 spettatori (11.5%) e 1.666.000 spettatori (13.7%) negli ultimi 20 minuti.

Ascolti tv programmi di Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.116.000 – 15.3%), Beautiful conquista 2.269.000 spettatori (16.6%) e La Forza di una Donna totalizza 2.492.000 spettatori (19.8%). A seguire Verissimo è la scelta di 2.212.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.342.000 spettatori (20.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.055.000 e il 16.6%).

Share altre reti televisive

Su Rai2 la semifinale delle ATP Finals – Sinner-De Minaur raduna 2.315.000 spettatori pari al 19.2%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza intrattiene 650.000 spettatori pari al 6%.

Dati Auditel del preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.131.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità ha registrato 4.231.000 spettatori pari al 26.6%.

Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.147.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.723.000 spettatori (17.9%).

Su Rai2 Dribbling sigla 580.000 spettatori (4.7%), mentre N.C.I.S. Los Angeles segna 448.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 603.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 431.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami raggiunge 530.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.240.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob segna 775.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 837.000 spettatori (5%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 379.000 spettatori e il 2.7%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.984.000 spettatori (21.8%).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.855.000 – 22%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.731.000 spettatori e il 25.8%