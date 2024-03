Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di MATTINO 4, il nuovo programma Mediaset in onda ieri, lunedì 11 marzo 2024, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata.

Auditel, ascolti tv di “Mattino 4” con Panicucci e Poletti: Lunedì 11 Marzo 2024

Ieri, lunedì 11 marzo 2024, su Rete 4 è andata in onda la prima puntata di MATTINO 4, il nuovo programma targato Videonews, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Il nuovo programma rientra nelle grandi novità del palinsesto primaverile di Rete 4 che, a sorpresa, ha deciso di ridisegnare il suo day time.

MATTINO 4 è il nuovo programma di informazione della rete del gruppo Mediaset. Si tratta di una nuova finestra d’informazione della durata di un’ora, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10.55. Ormai da diverso tempo Rete 4 è sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno.

La nuova striscia di informazione è condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Per la conduttrice raddoppiano così gli impegni del mattino visto che dopo, una volta conclusa la diretta di Mattino 5, si sposta su Rete 4 sempre in diretta con il nuovo programma targato Videonews. Accanto alla Panicucci c’è Roberto Poletti, ex conduttore di Unomattina e giornalista che è stato spesso ospite di programmi come Mattino cinque, E’ sempre Cartabianca e Prima di Domani.

Share Mattino 4 prima puntata

La prima puntata di MATTINO 4 andata in onda ieri ha ottenuto un seguito di 336.000 telespettatori con uno share del 5.77%.

Auditel degli altri programmi del mattino dell’11 marzo 2024

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 929.000 spettatori (15.9%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.771.000 spettatori (16.74%).

Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (833.000 – 16.35%), Forum totalizza 1.497.000 spettatori con il 19.07%.

Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 546.000 spettatori (8.52%) nella prima parte e 939.000 spettatori (9.44%) nella seconda parte.

Su Italia1 Chicago Justice segna 381.000 spettatori (5.37%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 615.000 spettatori (4.82%) e Sport Mediaset coinvolge 781.000 spettatori con il 5.81% (Extra: 477.000 – 3.58%).

Su Rai3, dopo una presentazione (166.000 – 3.22%), Elisir ottiene 305.000 spettatori (5%) e il TG3 delle 12 informa 769.000 spettatori (9.07%). Quante Storie conquista 678.000 spettatori (5.48%) mentre Passato e Presente è seguito da 557.000 spettatori (4.15%).