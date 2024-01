Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 7 gennaio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, Domenica In ha intrattenuto 2.519.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione, 2.923.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte, 2.484.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte e 2.057.000 spettatori con il 15.6% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.148.000 individui pari al 15.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.694.000 spettatori con il 16.2%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.113.000 spettatori (21.3%) mentre Verissimo ha convinto 2.592.000 spettatori (19.3%) nella prima parte e 2.502.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Origini ha convinto 497.000 spettatori pari al 3.2%. La finale di Supercoppa Italiana Femminile: Roma-Juventus ha conquistato 440.000 spettatori pari al 3.2% (primo tempo a 384.000 e il 2.8%, secondo tempo a 492.000 e il 3.7%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 449.000 spettatori (2.8%). Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi ha interessato 417.000 spettatori (2.9%) e Mr. Peabody e Sherman colleziona 370.000 spettatori (2.7%). Freedom Pills ottiene 352.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.997.000 spettatori con il 12.7%. La Biblioteca dei Sentimenti ha ottenuto 721.000 spettatori con il 5.1% e Rebus Speciale ha coinvolto 680.000 spettatori con il 5.2%. Kilimangiaro ha raccolto 794.000 spettatori (5.9%) nella presentazione, 1.210.000 (8.8%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.548.000 spettatori (10.6%).

Su Rete4 Pensa In Grande ha registrato 240.000 spettatori (1.5%) mentre Il dottor Zivago ha raggiunto 398.000 spettatori (2.8%).

Su La7 In viaggio con Barbero in replica ha raccolto 326.000 spettatori (2.2%) e Cose Nostre – Malavita è visto da 292.000 spettatori (2.2%).

Su Tv8 Due chef per Natale appassiona 411.000 spettatori (2.6%) mentre Sotto il segno del Natale raccoglie 406.000 spettatori (3%).

A seguire Una coppia sotto il vischioincolla davanti al video 394.000 spettatori (share del 2.8%).

Sul Nove La Maschera di Zorro segna 274.000 spettatori (1.9%) mentre Stargate – La porta delle stelleraccoglie 382.000 spettatori (2.8%).

Auditel mezzogiorno

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 377.000 spettatori con il 4.6% nella presentazione, 515.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 648.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte.

Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 951.000 spettatori (11%) e 1.461.000 spettatori (15.9%). Melaverde raccoglie 2.061.000 spettatori con il 17.2%.

Ascolti tv mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 177.000 spettatori (10.4%) nella presentazione, 571.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 1.339.000 spettatori (23.4%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 317.000 spettatori (15.1%). Tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 986.000 spettatori (22.4%). All’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.452.000 spettatori (23.2%). TG1 – Santa Messa celebrata da Papa Francesco registra 1.679.000 spettatori pari al 21.8%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 268.000 spettatori (12.5%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 951.000 spettatori con il 20.1%. I Viaggi del Cuore sigla 627.000 spettatori (9.4%). Dopo 5 minuti di Luoghi di Magnifica Italia (598.000 – 8.2%), la Santa Messa realizza un ascolto di 783.000 telespettatori con il 9.8% di share.

