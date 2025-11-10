Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 9 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 9 novembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 9 novembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione (2.262.000 – 16.8%), Domenica In colleziona 2.259.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, 1.840.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte e 1.802.000 spettatori con il 16.7% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 2.132.000 spettatori con il 16.2%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.268.000 – 16.6%), Amici raggiunge 3.037.000 spettatori pari al 24.5%. Successivamente, Verissimo intrattiene 2.255.000 spettatori pari al 21.2% nella prima parte e 2.346.000 spettatori pari al 18.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.366.000 e il 16.5%).

Auditel preserale: L’Eredità vs Avanti un Altro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.298.000 spettatori pari al 20.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.555.000 spettatori pari al 25.6%.

Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.368.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.735.000 spettatori (15.8%).

Share Access Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (4.238.000 – 21%), Affari Tuoi arriva a 4.899.000 spettatori (23.9%) dalle 20:46 alle 21:42.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.977.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.147.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:46 alle 21:53.