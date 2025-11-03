Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 2 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 2 novembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 2 novembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

“Domenica In” raccoglie 2.027.000 spettatori con il 15.6% di share nella prima parte (circa un’ora), 1.615.000 spettatori con il 13.7% nella seconda parte (sempre di circa un’ora) e 1.521.000 spettatori con il 13.3% nella terza e ultima parte, “I Saluti di Mara”, della durata di circa 35 minuti.

A seguire, “Da Noi… a Ruota Libera” conquista 2.110.000 spettatori con il 16.1% di share, segnando un ottimo risultato per Francesca Fialdini. Battuti, sia in share sia in telespettatori, Domenica In e Verissimo (Giri di Valzer + I Saluti).

“Amici” conquista 2.910.000 spettatori con il 22.5% di share. A seguire, “Verissimo” intrattiene 2.073.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte (circa un’ora), 2.057.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte, “Giri di Valzer”, anch’essa di circa un’ora, e 1.969.000 spettatori con il 13.8% nella terza e ultima parte, “I Saluti di Verissimo”, della durata di circa 20 minuti.

Auditel preserale

Su Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 registra 3.159.000 spettatori con il 20.2% di share, mentre L’Eredità coinvolge 4.258.000 spettatori pari al 23.9%.

Su Canale 5, la replica di Avanti il Primo intrattiene 2.052.000 spettatori (13.7%), e Avanti un Altro conquista 2.641.000 spettatori (15.5%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (415.000 – 2.9%), Goldrake totalizza 323.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 353.000 spettatori con il 2.1% nel secondo, mentre N.C.I.S. Hawai’i ottiene 479.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia 1, Studio Aperto Mag raccoglie 472.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami ne appassiona 735.000 (4%).

Su Rai3, le edizioni regionali dei TGR informano 2.500.000 spettatori (13.8%), seguite da Blob, che ottiene 902.000 spettatori (4.7%).

Su Rete4, La Promessa coinvolge 825.000 spettatori (4.4%).

Sul Nove, dopo Little Big Italy (366.000 – 2.5%), Che Tempo Che Farà è scelto da 586.000 spettatori con il 3.2%.

Share Access Prime Time

Su Rai1, dopo una breve presentazione di 5 minuti (3.940.000 spettatori – 19.9%), Affari Tuoi conquista 4.620.000 spettatori con il 23.2% di share, in onda dalle 20:45 alle 21:41.

Su Canale 5, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.938.000 spettatori pari al 24.9% di share, trasmessa dalle 20:43 alle 21:52.

Su Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.039.000 spettatori (5.2%).

Su Rete4, 4 di Sera Weekend ottiene 743.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte e 589.000 spettatori con il 3% nella seconda.

Su La7, In Onda interessa 846.000 spettatori (4.2%).

Su Tv8, 4 Ristoranti si ferma a 567.000 spettatori con il 2.9% di share.