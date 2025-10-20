Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 19 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 19 ottobre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 19 ottobre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.585.000 – 27.3%), Domenica In, dopo la presentazione (1.853.000 – 14.7%), colleziona 2.123.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.808.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.457.000 e il 15.3%). A seguire Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.517.000 spettatori con il 14.4%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.145.000 – 16.3%), Amici raggiunge 2.957.000 spettatori pari al 25.3%. A seguire Verissimo intrattiene 2.168.000 spettatori pari al 22.8% nella prima parte e 1.989.000 spettatori pari al 19.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.904.000 e il 16.6%).

Auditel preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.738.000 spettatori pari al 20%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.797.000 spettatori pari al 23.2%.

Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.987.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.544.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (462.000 – 4%), Goldrake segna 392.000 spettatori con il 2.6% e N.C.I.S. Hawai’i 419.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 531.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 631.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.311.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 666.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 885.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 254.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy(333.000 – 2.7%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 583.000 spettatori pari al 3.4%.

Share Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti senza Bruno Vespa – La Pennicanza intrattiene 4.192.000 spettatori (22.4%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.553.000 spettatori (22.9%) dalle 20:50 alle 21:46.

Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.921.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:48 alle 21:52.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 873.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 712.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 883.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 603.000 spettatori e il 3.4%.