Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 16 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 16 novembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 16 novembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione (2.092.000 – 15.4%), Domenica In colleziona 2.149.000 spettatori con il 16.6% nella prima parte, 1.828.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte e 1.808.000 spettatori con il 15.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.851.000 spettatori con il 13.1%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.465.000 – 17.6%), Amici raggiunge 3.083.000 spettatori pari al 23.9%. A seguire Verissimo intrattiene 2.378.000 spettatori pari al 20.6% nella prima parte e 2.139.000 spettatori pari al 16.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.864.000 e l’11.5%).

Auditel preserale: L’Eredità vs Avanti un Altro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.463.000 spettatori pari al 13.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.167.000 spettatori pari al 16%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.943.000 spettatori (11.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.302.000 spettatori (12%).

Share Access Prime Time: La Ruota della Fortuna

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.651.000 – 16%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.975.000 spettatori pari al 21.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 863.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 599.000 spettatori e il 2.6% nella prima parte e 493.000 spettatori e il 2.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 546.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 396.000 spettatori e l’1.8%.