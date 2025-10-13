Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 12 ottobre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 12 ottobre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.505.000 – 27.4%) e la presentazione (2.026.000 – 16.2%), Domenica In colleziona 2.147.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, 1.627.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte e 1413.000 spettatori con il 15.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.529.000 spettatori con il 15.2%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.235.000 – 17.2%), Amici raggiunge 3.094.000 spettatori pari al 26.4%. A seguire Verissimo intrattiene 2.123.000 spettatori pari al 22.7% nella prima parte, 1.768.000 spettatori pari al 18.5% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.809.000 spettatori pari al 16.4% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

Auditel preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.737.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.949.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.000.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.636.000 spettatori (17.3%).

Share Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.888.000 spettatori (24.4%) dalle 20:43 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.191.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:53 alle 21:52.