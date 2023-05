Come ogni anno, il concerto del Primo Maggio è uno degli eventi televisivi più attesi. L’edizione 2023 tenutasi ieri, come sempre da Piazza San Giovanni a Roma, è stata seguita in Tv grazie alla lunga diretta andata in onda su Rai 3, in streaming e in radio. L’evento ha avuto come slogan il primo articolo della Costituzione Italiana: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Scelto dai vertici dei tre sindacati, Cgil, Cisl e Uil come omaggio proprio alla Carta Costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore. Tema di quest’anno: «Generazione #1M2023». Ma in quanti hanno visto il concerto del Primo Maggio 2023? Ecco di seguito i dati Auditel in merito agli ascolti tv del concerto.

Auditel, analisi degli ascolti tv del “Concerto del Primo Maggio”

La lunga diretta andata in onda su Rai 3 dedicata al consueto appuntamento con la musica del Concerto del Primo Maggio 2023 ha avuto una durata di circa 8 ore. L’evento è iniziato alle pre 14.00 e si è concluso a mezzanotte. Unica interruzione dalle 19.00 alle 20.00, per dare spazio ai Tg e alle notizie di cronaca e attualità. Il “Concertone” è stato seguito anche in radio sulla frequenza di Rai Radio 2, disponibile anche in video sul Canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat. La diretta streaming è andata in onda su RaiPlay e su RaiPlay Sound. Ma andiamo ora a vedere cosa dicono i dati Auditel in merito agli Ascolti tv del concerto del Primo Maggio 2023.

Auditel Concerto del Primo Maggio 2023

La presentazione della durata di 9 minuti, è stata seguita da 1.146.000 spettatori con il 10% di share. La prima parte, in onda dalle 15.26 alle 16.35, ha coinvolto 1.403.000 spettatori pari al 12.6%. La seconda parte dalle 16.35 alle 18.56, ha avuto un seguito di 1.445.000 spettatori pari all’11.8%. La terza parte dalle 20.01 alle 21.13 raccoglie 2.124.000 spettatori con uno share del 10.6%. La quarta parte dalle ore 21.17 alle 0.20 ha raccolto davanti al video 1.813.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3% di share.

Ascolti tv edizione 2022

Lo scorso anno, la presentazione del Concerto del Primo Maggio, in onda dalle 15:30 alle 16:29 ebbe un seguito di 959.000 telespettatori con l’8.6% di share. La prima parte dalle 16:29 alle 18:57 conquistò 945.000 spettatori con l’8.2%. La Seconda Parte dalle 20:04 alle 21:12 intrattenne 1.790.000 spettatori con il 9.3%. La terza Parte, in onda dalle 21:16 alle 00:23, incollò 1.667.000 spettatori con il 10.4%.