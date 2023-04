Atlantide – Storie di uomini e di mondi è il programma di approfondimento culturale che va in onda su La7 ogni Mercoledì in prima serata (inizio ore 21.15 circa). Il conduttore Andrea Purgatori, in ogni puntata, affronta un argomento che riguarda uomini ed eventi che hanno segnato in modo indelebile la nostra storia. Lo scopo principale del format è quello di cercare risposte a domande ancora insolute. Nella puntata del 12 Aprile si discute dei troppi punti a tutt’oggi oscuri riguardanti la tragica morte di Pier Paolo Pasolini.

Atlantide, anticipazioni puntata del 12 Aprile: “Pasolini, il caso è aperto”

Sono passati 47 anni da quando Pier Paolo Pasolini fu ritrovato cadavere all’Idroscalo di Ostia nella fredda mattinata del 2 Novembre 1975. Quasi 50 anni di ombre e misteri ancora oggi tutt’altro che risolti. Pino Pelosi, il “ragazzo di vita” in seguito condannato per l’omicidio, sembra non abbia mai detto tutta la verità su quella tragica serata.

Inoltre è accertato che il giovane non era da solo e nel 2010 i Carabinieri del RIS rinvennero tre Dna legati all’evento. Perché quella notte Pasolini si recò all’Idroscalo di Ostia? Chi doveva incontrare e chi lo uccise? A queste e a molte altre domande si cercherà di dare, finalmente, una risposta.

Filmati, ospiti e contributi

Nella ricostruzione degli eventi che portarono all’assassinio di Pasolini, Purgatori sarà aiutato, oltre che da filmati, testimonianze dell’epoca e film, da ospiti tutti in qualche modo legati alla figura dell’intellettuale bolognese. Saranno presenti il giornalista Furio Colombo, che intervistò l’artista poche ore prima della sua morte, il regista Marco Tullio Giordana, l’avvocato Stefano Maccioni e il giornalista David Grieco, che fu amico di Pasolini.

Tutti insieme cercheranno di far luce, per quanto possibile, sulla fine violenta ed inspiegabile di un grande artista e di un uomo controverso che ha segnato in maniera profonda la cultura e la storia italiana del XX secolo.