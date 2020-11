The Voice Senior contro Il Silenzio dell’acqua 2. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 27 novembre 2020? Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Diverse le sfide oltre a quella delle due ammiraglie, tra cui segnaliamo “Quarto grado” su Rete4, “Freedom – oltre il confine” su Italia 1 e “Fratelli di Crozza” su La7. Ecco dunque tutti i dati Auditel relativi ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 27 novembre 2020. Sfida tra The Voice Senior e Il silenzio dell’acqua 2

Buon debutto per The Voice of Senior di Antonella Clerici che ha incollato alla tv 4.483.000 spettatori (19,8% share), mentre la prima puntata de “Il silenzio dell’acqua 2” ha coinvolto soli 2.603.000 spettatori (share 11,1%).

Ascolti Tv “The Voice Senior”

Rai 1: The Voice Senior, Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai1 con una versione rivisitata del classico talent show musicale “The Voice”. Con lei una giuria composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino, Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine. Come saranno andati gli ascolti di The Voice Senior? La puntata del debutto ha registrato una media di 4.483.000 spettatori. Share pari al 19,8%. Leggi qui la nostra intervista ad Antonella Clerici.

Auditel The Rookie

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva statunitense creata da Alexi Hawley ha coinvolto col suo finale di stagione una media di 1.355.000 spettatori con uno share del 5,1%.

Ascolti Titolo V

Rai 3: Titolo V, il programma, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti ha informato una media di 530.000 spettatori con un audience dell’2,3%. Tra i temi della puntata: la morte di Diego Armando Maradona e la pandemia da Coronavirus.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha registrato una media di 1.353.000 spettatori con uno share del 6,8%. Al centro della puntata la vicenda di Alberto Genovese accusato dello stupro di una 18enne e il caso di Gimmy Pozzi.

Ascolti “Il silenzio dell’acqua 2”

Canale 5: Il silenzio dell’acqua 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini ha tenuto col fiato sospeso una media di 2.603.000 spettatori. Share pari a 11,1% punti percentuali. Qui potete rivedere la prima puntata in streaming de “il Silenzio dell’acqua”.

Auditel Freedom – Oltre il Confine

Su Italia 1: Freedom – Oltre il Confine, prosegue il viaggio di Roberto Giacobbo che questa settimana ha fatto tappa in alcuni dei luoghi più belli di Francia e Italia. L’appuntamento ha incuriosito e tenuto davanti alla tv una media di 1.347.000 spettatori con un audience del 6,2%.

Ascolti Propaganda Live

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro ha registrato una media di 1.064.000 spettatori (share 5,4%). Tra i momenti della puntata: il ricordo di Diego Armando Maradona affidato a Peppe Servillo e Javier Girotto e la presenza di Ezio Mauro che ha presentato il suo ultimo libro “La dannazione”.

Auditel Alessandro Borghese 4 ristoranti – Arezzo

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il cooking show condotto dal cuoco stellato questa settimana ha visto sfidarsi 4 ristoranti della città di Arezzo. La puntata e la proclamazione del vincitore è stata seguita da 0.000.000 spettatori con audience del 0,00%.

Auditel Fratelli di Crozza

Nove: Fratelli di Crozza, torna l’appuntamento con i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con l’ironia pungente di Maurizio Crozza. La puntata ha divertito una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 0,00 punti percentuali.