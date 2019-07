Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 27 luglio 2019? Su Rai 1 è andato in onda la puntata di Techetechete dedicata a Mina. Su Canale 5, l’ammiraglia avversaria, invece, una nuova replica dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ovvero Ciao Darwin 7. Cosa ha preferito il pubblico? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel della prima serata senza soffermarci, però, solo sulle due ammiraglie avversarie, ma controllando anche quanti telespettatori si sono soffermati sugli altri maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano, infatti, i film, le serie tv e i programmi in onda.

Ascolti tv ieri: sfida tra Techetechete vs Ciao Darwin 7 – Auditel 27 luglio 2019

Sostanziale pareggio tra Rai 1 e Canale 5. Ambedue le ammiraglie totalizzano il 15% circa di share.

Techetechete | Rai 1

L’ammiraglia Rai ha voluto rendere omaggio ad una grandissima ed amatissima cantante che ha fatto la storia della musica italiana. In prima serata, dunque, sono andati in onda i migliori spezzoni tv riguardanti Mina. La trasmissione ha così intrattenuto una media di 2.495.000 spettatori pari al 15.5% di share.

La doppia immagine dei miei desideri | RAI 2

Karen, madre single, aveva solo un unico obiettivo, quello che sua figlia Emily riuscisse a diplomarsi per andare al college. Per questo motivo un giorno ha deciso di assumere Devin per migliorare i voti della figlia. Il tutor, però, ossessionato dalla ragazza, perché identica alla sua ex, ha fatto di tutto tranne che aiutarla a migliorare i suoi voti. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.081.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Cinderella Man | RAI 3

La pellicola, ispirata alla vera storia del pugile Jim Braddock ha raccontato la storia dell’uomo che passò velocemente dalla miseria alla gloria quando, nel 1935, riuscì a battere, in un combattimento epico di 15 riprese, il campione del mondo dei pesi massimi Max Baer. Il film ha conquistato così una media di 642.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Una Vita | Rete4

In preda alla collera, Blanca ha sottratto un coltello durante la cena per minacciare Ursula e scoprire così dove si trovasse Moises. La madre della donna ha però trovato il coltello. La soap opera spagnola ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 866.000 spettatori con il 5.9% di share.

Ciao Darwin 7 | Canale 5

La nuova replica di Ciao Darwin 7, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha fatto ridere una media di 2.007.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Ritorno al futuro | Italia 1

Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Rimasto però senza “carburante”, per poter tornare nel futuro si è rivolto alla versione più giovane di Doc, che nonostante l’incredulità iniziale si è fatto comunque in quattro per aiutarlo. Nel frattempo Marty si è imbattuto casualmente nei suoi genitori, all’epoca teenager. Il film cult ha entusiasmato una media di 1.098.000 spettatori pari al 7.3% di share.

The Little Murders | La7

Lampion è stato ferito e Larosière ha deciso di mandarlo in campagna durante la sua convalescenza. Peccato però che un misterioso corvo abbia iniziato ad inviare lettere anonime denunciando tutti i vergognosi segreti degli abitanti del villaggio. La coppia di investigatori ha così deciso di prendere in mano le cose quando il corvo, stanco di gracidare, ha iniziato a uccidere. Il giallo ha incollato alla tv una media di 332.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Amanda Knox: La storia senza fine | TV8

La ricostruzione della vita della giovane studentessa americana Amanda Knox, accusata dell’omicidio di Meredith Kercher, ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 278.000 spettatori con l’1.8%.

Caccia A Ottobre Rosso | NOVE

Ottobre Rosso, il più sofisticato sottomarino atomico dell’Urss, nel 1984 partì per una missione di cui gli americani non riuscirono a decifrare il significato. La pellicola ha raggiunto una media di 372.000 spettatori e il 2.6% di share.