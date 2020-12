Sfida in tv fra Festa di Natale Una serata per Telethon contro All Together Now, la finale. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 12 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie segnaliamo anche: “Ricomincio da Raitre” su Rai3 e il film “Tomorrowland – Il mondo di domani” su Italia 1.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 12 dicembre 2020. Sfida tra Festa di Natale Telethon e All Together Now

+++ in aggiornamento dalle ore 10.00 +++

Ascolti Tv “Festa di Natale – Una serata per Telethon”

Rai 1: Festa di Natale – Una serata per Telethon, una grande festa in musica con finalità benefica per la raccolta fondi a favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Come saranno andati gli ascolti tv? La serata ha coinvolto di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share. Tantissimi gli ospiti presenti alla manifestazione, tra questi: Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici.

Auditel S.W.A.T.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan per la CBS ha registrato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 0,00%. A seguire Criminal Minds che ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (share 0,00%).

Ascolti Ricomincio da Raitre

Rai 3: Ricomincio da Raitre, la prima puntata del nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Stefano Massini (dove danza, varietà, prosa, musical, commedia e monologhi si alterneranno per celebrare i lavoratori del mondo dello spettacolo, in seria difficoltà in questo difficile anno) ha registrato 0.000.000 spettatori con uno share del 0,00%. Tra gli ospiti: Alessio Boni, Tullio Solenghi, Luca & Paolo e Paolo Jannacci.

Auditel Kidnap

Rete 4: Kidnap, il film diretto da Luis Prieto con protagonista femminile la bellissima Halle Berry ha tenuto col fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con una audience del 0,00%.

Ascolti tv “All Together Now”

Canale 5: All Together Now – La Musica è cambiata, la finale del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker ha divertito ed emozionato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 0,00% punti percentuali. Il vincitore della terza edizione è Eki, seconda classificata Dalila.

Auditel Tomorrowland – Il mondo di domani

Su Italia 1: Tomorrowland – Il mondo di domani, il film del 2015 diretto Brad Bird con George Clooney, Britt Robertson, Judy Greer e Kathryn Hahn ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Ascolti The Aviator

La7: The Aviator, la pellicola del 2004 diretta da Martin Scorsese e dedicato alla vita di Howard Hughes ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 0,00 punti percentuali. Tra i protagonisti: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Alec Baldwin.

Auditel Sempre Natale

Tv8: Sempre Natale, il film diretto da Christie Will Wolf con protagonisti Chelsea Hobbs, Christopher Russell e Matthew Kevin Anderson ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 0,00%.

Auditel Il Caso Vannini

Nove: Il Caso Vannini, lo speciale dedicato alla morte di Marco Vannini, il 23enne di Ladispoli ha coinvolto una media di 0.000.000 spettatori per l’0,00% di share.