Don Matteo 12 contro Come un gatto in tangenziale, fiction contro film. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 30 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Tanti erano però i programmi in onda oltre a quelli sulle due ammiraglie. Altrettanti erano i film pronti ad intrattenere il pubblico? Qualche esempio? In her shoes su Rai 3 o Dritto e rovescio su Rete 4. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv, Don Matteo 12 contro Come un gatto in tangenziale. Dati Auditel 30 gennaio 2020

Continua il successo di Don Matteo che si aggiudica la vittoria della prima serata con oltre 6 milioni di telespettatori ed il 27% di share.

Don Matteo 12 su Rai 1

Il bar tabaccheria della famiglia Carrani è stato rapinato. Il maresciallo Cecchini ha avvitato subito le indagini, ma è stato distratto dall’arrivo in città di un giovane che sosteneva di essere suo figlio. Il quadro, tra rapine, strozzini e debiti di gioco, non è sembrato semplice ma don Matteo ha affiancato, come sempre, i carabinieri determinato a far emergere la verità. Il prete ha dovuto vedersela anche con Agostino convinto che tutti gli abitanti della canonica siano dei supereroi. La serie tv con Terence Hill ha conquistato una media di 6.053.000 spettatori pari al 26.65% di share.

L’umo sul treno su Rai 2

Michael MacCauley, un mite pendolare di Tarrytown, che tutti i giorni era solito prendere il treno per recarsi a Manhattan, dove lavorava nel campo delle assicurazioni, un giorno è stato licenziato, e mentre stava prendendo il treno è stato avvicinato da una donna, Joanna. Per passare il tempo, Joanna gli ha proposto una sfida: trovare un passeggero, nome in codice Prynne, che non doveva trovarsi sul treno, e la cui esistenza metteva in pericolo quella di tutti gli altri occupanti. Prynne aveva con sé una borsa, all’interno della quale ci doveva essere un oggetto rubato. Se Michael fosse riuscito a riconoscerlo e a infilare nel bagaglio un localizzatore GPS prima che Prynne scendesse alla stazione di Cold Spring, avrebbe ottenuto una ricompensa di 100 000 dollari. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.633.000 spettatori. Share del 6.56%.

In her shoes su Rai 3

Rose, avvocato di grido, e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste, come sorelle hanno sempre avuto in comune solo il Dna e la misura delle scarpe. Dopo un terribile litigio, Rose ha cacciato di casa Maggie. Quest’ultima, non avendo un posto dove stare, si è messa sulle tracce della nonna, che non vedeva da anni, e ha iniziato a ripensare alla sua vita. Il film ha appassionato una media di 615.000 spettatori pari al 2.56% di share.

Dritto e Rovescio su Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui risultati delle recenti elezioni in Emilia-Romagna e Calabria e su temi di stretta attualità politica, dal fenomeno del movimento delle Sardine alle polemiche contro la Lega. Al centro della puntata anche il dibattito sui prossimi voti regionali e, in particolare, sulle elezioni in Toscana che si svolgeranno in primavera, altra “Regione rossa”. Se ne è discusso in studio con il senatore Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Gaetano Pedullà. Attraverso l’aiuto di esperti in studio, si è aperto un focus sul Coronavirus, il “virus cinese” che ha infettato quasi 6 mila persone e ne ha uccise oltre 130. La trasmissione ha interessato una media di 1.305.000 spettatori con il 6.73% di share.

Come un gatto in tangenziale su Canale 5

Da un lato Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale viveva nel centro di Roma. Dall’altro Monica, ex cassiera, che con l’integrazione ha avuto a che fare tutti i giorni. I due non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Con l’obiettivo comune di far terminare la storia d’amore fra i loro rispettivi figli, però, i due si sono uniti e hanno iniziato a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d’essai, si è ritrovato a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, è finita nella Capalbio. Il film ha fatto ridere una media di 3.027.000 spettatori. Share del 13.22%.

Le Iene Presentano – Speciale Chico Forti su Italia 1

Nuova puntata speciale sull’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. In occasione di questo appuntamento sono stati ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che da mesi si sta occupando del caso, ha presentato inoltre nuovi elementi, testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse. La trasmissione ha interessato ed informato una media di 1.112.000 spettatori. Share del 6.63%

Piazzapulita su La7

Lo show ha ottenuto secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.099.000 spettatori con uno share del 5.83%. In serata si è parlato dell’attualità politica con le conseguenze del voto in Emilia Romagna e Calabria. E’ stato fatto un viaggio tra il Pilastro a Bologna, con un’intervista esclusiva a Yassin, il ragazzo al quale ha citofonato Salvini, e Ferrara, con nuovi aggiornamenti sul caso sollevato dalla trasmissione. Spazio anche ad un approfondimento sull’emergenza coronavirus. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il virologo Ruberto Burioni, Maria Elena Boschi (IV) e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli, Paolo Mieli e Federico Rampini.