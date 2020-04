Ricchi di Fantasia o Sole a Catinelle, Pechino Express o Harry Potter: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 7 aprile 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Due grandi sfide, anche sei Italia 1, già come è successo nelle scorse settimane, potrebbe aver insidiato le due ammiraglie, e tanti programmi tv in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme pertanto tutti i dati raccolti controllando le preferenze dei telespettatori. Fra film, reality e programmi di approfondimento ce ne era proprio per tutti i gusti.

Ascolti tv ieri sera, Dati Auditel 7 aprile 2020

Ricchi di fantasia, su Rai 1: il film ha conquistato una media di 3.511.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Pechino Express 2020, su Rai 2: la nona puntata del reality game condotto da Costantino della Gherardesca ha intrattenuto 2.535.000 spettatori pari al 9.4% di share. Ad uscire, ad una passo dalla finale, i Gladiatori.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.470.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Fuori dal coro, su Rete 4: Mario Giordana ha interessato una media di 1.247.000 spettatori con il 5% di share.

Sole a catinelle, su Canale 5: Checco Zalone ha divertito una media di 3.131.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Harry Potter e i doni della morte parte 2, Italia 1: il film dell’affascinante saga ha appassionato una media di 4.748.000 spettatori pari al 16.7% di share.

diMartedì su La7: Floris ha portato a casa una media di 1.828.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Inferno, su Tv8: la pellicola ha appassionato una media di 584.000 spettatori per il 2% di share.

G.I Joe – La vendetta, su Nove: il film ha entusiasmato una media di 535.000 spettatori. Share pari a 1.8 punti percentuali.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 7 aprile 2020

Analizziamo ora le sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5. Ecco i dati Auditel.

Su Rai 1:

La Vita in diretta: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

La Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di audience.

Una Vita: 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Inga Lindstrom: 0.000.000 spettatori e il 00.00% di share.

Il Segreto: 0.000.000 spettatori ed il 00.00% di share.

Pomeriggio Cinque: 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%. Nella seconda parte: 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.