Come ogni lunedì mattina siamo ancora qui a cercare di analizzare l’andamento degli ascolti tv di ieri, domenica pomeriggio. Come sono andati i programmi pomeridiani di Rai 1 e Canale 5 domenica 19 maggio 2019? Quanti telespettatori hanno visto: Domenica In, Domenica Live, Beautiful, Una Vita e Il Segreto? Ecco tutti i dati Auditel, ma anche cosa è successo nelle trasmissioni delle due ammiraglie avversarie rispettivamente condotte da Mara Venier e Barbara d’Urso.

Domenica In: Alessia Marcuzzi e Vittorio Grigolo

Cosa è successo nello studio di Domenica In? Quali ospiti sono giunti in studio per farsi intervistare da Maria Venier a partire dalle 14:00 circa? In primis è approdata nel salotto della signora della domenica la bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha presentato il suo nuovo libro e parlato un po’ della sua famiglia allargata. Domanda dopo domanda, però, è emersa soprattutto la profonda amicizia che lega la Venier alla Marcuzzi.

Successivamente la Venier ha intervistato Manuel Bortuzzo per parlare di come sia cambiata la sua vita.

Spazio anche alla musica e alla comicità di Jerry Calà, ex marito della Venier.

A concludere le interviste sono giunti in studio Nunzia De Girolamo, protagonista di Ballando con le Stelle 2019, e Vittorio Grigolo, ex coach di Amici 2019.

Domenica Live: l’ultima puntata della stagione

Dalle 17:20, su Canale 5, è andato in onda, l’ultima puntata di Domenica Live, il contenitore dell’ammiraglia Mediaset.

Barbara d’Urso ha aperto la trasmissione parlando dello scontro fra Mila e Francesca De Andrè e della volontà della prima di querelare la seconda.

Si è però a lungo parlato proprio di Francesca De Andrè. Come ? Ebbene la ragazza è rimasta protagonista dell’intera puntata a causa di quanto sta combinando Giorgio, il suo fidanzato, mentre lei è reclusa.

Il bel giovane, che aveva fatto il provino per il reality, pare essersi informato su come fare per emergere e far parlare di sé. Sembra, oltretutto, che Giorgio volesse entrare in casa per lasciare Francesca De Andrè, ma che poi, travolto dagli eventi, non sia riuscito a farlo.

Ascolti tv ieri: tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5

Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio? Ecco tutti gli attesissimi dati Auditel.

Ascolti Tv Domenica In

Domenica In ha appassionato una media di 3.002.000 spettatori pari al 17.2% di share nella prima parte e 2.849.000 spettatori pari al 18.1% di share nella seconda parte.

A seguire, La Prima Volta, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00 di share.

Ascolti Tv Beautiful, Il Segreto e Una Vita

Beautiful ha appassionato 2.115.000 spettatori pari al 11.65% di share.

Una Vita ha entusiasmato una media di 1.937.000 spettatori pari al 11.35% di share.

Il Segreto ha emozionato una media di 1.867.000 spettatori per il 11.98% di share.

Ascolti Tv Domenica Live

Domenica Live ha incollato alla tv una media di 2.136.000 spettatori pari al 14.1% di share nella prima parte e 1.961.000 telespettatori pari al 12.3% di share nella seconda parte.