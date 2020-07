Non dirlo al mio capo vs Lion – La strada verso casa: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 26 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo le preferenze dei telespettatori in una calda domenica di fine luglio.

Ascolti tv ieri sera: dati Auditel 26 luglio 2020

Non dirlo al mio capo, su Rai 1: la fiction, in replica, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada ha incollato davanti alla tv una media di 2.256.000 spettatori pari al 13.5% di share.

90° Sera, su Rai 2: la trasmissione legata al campionato di Serie A ha interessato una media di 1.075.000 tifosi e appassionati di calcio. Share del 5.9%. A seguire la serie tv FBI ha raggiunto una media di 811.000 spettatori (4.9% audience tv).

A raccontare comincia tu, su Rai 3: la trasmissione, in replica, di Raffaella Carrà ha intrattenuto una media di 869.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Freedom oltre il confine, su Rete 4: la trasmissione di Giacobbo ha appassionato una media 645.000 spettatori con il 3.9% di share.

Lion – La strada verso casa, su Canale 5: la pellicola ha raccolto una media di 1.935.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Tutti pazzi per l’oro, su Italia 1: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 958.000 spettatori con il 5.6% di share.

Atlantide, su La7: la trasmissione ha informato una media di 385.000 spettatori con 2.3 punti percentuali di share.

Gomorra La Serie, su Tv8: la serie tv ha portato a casa una media di 504.000 spettatori (2.9% di share).

Occhio alla penna, su Nove: il programma ha fatto registrare una media di 263.00 spettatori con 1.5 punti percentuali di share.