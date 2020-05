Seconda sfida fra: Il Commissario Montalbano e Il signore degli anelli. La fiction di Rai 1, anche se in replica, ha dimostrato di non temer nessun concorrente. Come è andata secondo gli ascolti tv di ieri, 11 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Sottolineiamo che nella puntata di Montalbano era presente anche Belen Rodriguez e che qualche telespettatore in più, perché suo fan, potrebbe aver rivisto la puntata. Tanti erano comunque i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Su Rai 2 e Italia 1 si sono sfidati, come settimana scorsa,: Stasera tutto è possibile ed Emigratis. Analizziamo insieme i dati raccolti prima di passare a buttar un occhio sulla sfida pomeridiana fra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri, 11 maggio 2020 – Auditel ieri sera

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: la replica ha conquistato una media di 6.035.000 spettatori pari al 23% di share.

Stasera tutto è possibile, su Rai 2: la replica dello show di De Martino ha fatto ridere una media di 1.470.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Report, su Rai 3: Ranucci ha interessato una media di 2.310.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Porro ha informato una media di 1.665.000 spettatori con il 7.8% di share.

Il signore degli anelli – il ritorno del re, su Canale 5: il film ha conquistato una media di 1.596.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Emigratis, su Italia 1: Pio e Amedeo hanno intrattenuto una media di 1.556.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Schegge di paura, su La7: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 823.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Il piccolo Lorys, su Tv8: a sintonizzarsi sono stati in media di 524.000 spettatori con uno share pari a 1.9 punti percentuali.

Africa Segreta, su Nove: il programma ha ottenuto una media di 273.000 spettatori (1.2% di audience).

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 11 maggio 2020

Concentriamoci sulle sfide fra Rai 1 e Canale 5 del pomeriggio di ieri, 11 maggio 2020

Su Rai 1:

Vieni da me: 1.766.000 spettatori pari al 10.52% di share.

Il Paradiso delle Signore: 1.444.000 spettatori con il 10.55%.

La Vita in Diretta: 1.362.000 spettatori per il 10.53% di share nella prima parte e 1.887.000 spettatori per il 13.59% nella seconda.

Su Canale 5:

Beautiful: 3.002.000 spettatori con il 15.40%.

Una Vita: 2.691.000 spettatori con il 15.16% di share.

Uomini e Donne: 2.736.000 spettatori con il 17.65%.

Il Segreto: 2.162.000 spettatori pari al 16.61% di share.

Pomeriggio Cinque: 1.866.000 spettatori (14.26%), nella prima parte, 2.005.000 spettatori (13.69%), nella seconda parte.