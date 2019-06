Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 11 giugno 2019? I programmi più amati sono finiti. Resistono, all’interno di un palinsesto già estivo, solo alcuni storici baluardi come #Cartabianca su Rai 3 o Freedom su Rete 4. Al pubblico televisivo viene offerto tanto sport, con le qualificazioni agli Europei 2020, ma anche tanti film. Cosa hanno dunque scelto i telespettatori? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel relativi alla prima serata di un martedì di quasi metà giugno.

Ascolti tv ieri, 11 giugno 2019

La partita dell’italia vince agevolmente la prima serata con un ottimo 32% di share, segno che gli italiano stanno iniziando ad appassionarsi nuovamente alle vicende azzurre dopo il tonfo alle recenti qualificazioni mondiali.

Qualificazioni Campionati Europei 2020: Italia – Bosnia | RAI 1

Dalla aver battuto la Grecia di Manolas, l’Italia ha sconfitto anche la Bosnia Erzegovina di Dzeko. Il match per la qualificazione ai Campionati Europei del 2020 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 7.453.000 spettatori pari al 32.6% di share.

Alla Ricerca Di Jane | RAI 2

Jane Hayesè, una donna single con un’ossessione segreta che le stava rovinando la sua vita sentimentale, ha rifiutato diversi uomini perché nessuno assomigliava a Darcy. Per sua fortuna, però, Jane ha deciso di andare in vacanza in un parco a tema sulla sua scrittrice preferita e lì le sue fantasie di incontrare il perfetto lord inglese sono divenute improvvisamente realtà. Il film ha conquistato una media di 934.000 spettatori pari al 4.2% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Nicola Zingaretti, segretario Pd, Tito Boeri, economista Università Bocconi di Milano, Alberto Forchielli, imprenditore, Beppe Severgnini, Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e de La Verità, Mario Giordano, giornalista Mediaset, Moni Ovadia, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa di Assisi e Iva Zanicchi. Il programma ha intrattenuto una media di 1.147.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Freedom oltre il confine | RETE 4

Su Rete 4 è tornato uno dei più amati divulgatori scientifici di casa Mediaset. Giacobbo ha portato così i telespettatori a inseguire la Stella di Betlemme. La tradizione racconta sia la cometa che ha indicato ai Re Magi la direzione per raggiungere il Bambino Gesù. e però stato davvero così? Il divulgatore scientifico ha cercato di rispondere all’interrogativo e svelare tutti i vari misteri che vi si nascondevano dietro. La trasmissione ha interessato così una media di 1.045.000 spettatori con il 5.3% di share.

La luce sugli oceani | CANALE 5

La pellicola del 2016 di genere romantico / drammatica, diretta da Derek Cianfrance, con: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown, Jack Thompson e Caren Pistorius ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Secondo gli ascolti tv di ieri lo share ha toccato il 00.00%.

Una ragazza e il suo sogno | ITALIA 1

Daphne, una neo-hippy diciassettenne di New York, nonostante il parere contrario di sua madre Libbie, si è recata a Londra alla ricerca di suo padre, Henry, un aristocratico inglese. L’arrivo di Daphne a Londra ha sconvolto l’uomo e la sua vita. Conoscendo la figlia, nonostante qualche piccola iniziale incomprensione, Henry ha finalmente aperto gli occhi sulla sua vita e su ciò che desiderava realmente. L’uomo, dopo essere stato così abbandonato da Daphne, ha dato un calcio al suo futuro ed è volato in America a riprendersi le due donne della sua vita. La pellicola ha emozionato una media di 1.613.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Speciale L’Aria che tira | LA7

Myrta Merlino è approdata in prima serata per raccontare e analizzare l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni. Il programma ha informato una media di 756.000 spettatori con uno share del 4.6%.

In questo mondo di ladri | TV8

Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello, cinque persone normalissime, cinque onesti lavoratori che prima di un fatidico giorno di febbraio neanche si conoscevano, vittime di una truffa immobiliare in quel di Livigno, hanno deciso di mettersi in società per rialzare la testa e sconfiggere chi li aveva truffati. La commedia di Carlo Vanzina, con: Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu e Ricky Tognazzi ha fatto ridere una media di 428.000 spettatori pari al 2% di share.