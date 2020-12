Gigi Proietti l’Ultimo Re o Il silenzio dell’acqua: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie, infatti, vi erano altre reti in competizione. Rai 2 e Italia 1 proponevano , ad esempio: L’alligatore e The Legend of Tarzan. Sugli altri canali vi erano anche: Stasera Italia Speciale e Chi l’ha visto?. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel di ieri, 2 dicembre 2020: Gigi Proietti l’Ultimo re vs Il silenzio dell’acqua

Brutte notizie per la fiction di Canale 5. Il silenzio dell’acqua 2 si è fermato a soli 2.000.000 con il 9,4% di share. Gigi Proietti su Rai 1 ha totalizzato, invece, ben 3.2 milioni e il 14,1% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Gigi Proietti l’Ultimo Re

Rai 1: l’omaggio dell’ammiraglia Rai a Gigi Proietti, ad un mese dalla scomparsa, ha emozionato una media di 3.263.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Ascolti L’Alligatore

Rai 2: la nuova puntata de L’Alligatore, fiction noir ispirata ai romanzi di Massimo Carlotto con protagonisti Matteo Martari e Valeria Solarino. ha appassionato una media di 1.000.000 spettatori con uno share del 4.2%.

Ascolti Chi l’ha visto

Rai 3: il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli, ha interessato una media di 2.008.000 spettatori con un audience del 9%. La giornalista si è occupata di numerosi casi di cronaca nera. Spazio anche a vari appelli per le diverse persone scomparse.

Auditel Stasera Italia Speciale

Rete 4: la nuova puntata di Stasera Italia Speciale, il programma di attualità e approfondimento condotto da Barbara Palombelli ha informato una media di 1.126.000 spettatori con uno share del 5%.

Ascolti Il silenzio dell’acqua

Canale 5: la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua, la fiction Mediaset spostata dal venerdì al mercoledì, al posto di All Together Now, ha incollato davanti alla tv una media di 2.053.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Ascolti The Legend of Tarzan

Italia 1: la pellicola denominata The Legend Of Tarzan ha entusiasmato una media di 1.972.000 spettatori. Share pari a 7.9 punti percentuali.

Ascolti Il processo di Norimberga

La7: il film Il processo di Norimberga diretto da Yves Simoneau, con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Matt Craven e Christopher Heyerdahl, ha portato a casa una media di 833.000 spettatori. Share del 4.70%.

Auditel X Factor

Tv8: la puntata dei Live di X Factor si è aggiudicata una media di 540.000 spettatori con audience del 2.63%.

Auditel Accordi e disaccordi

Nove: la trasmissione Accordi e Disaccordi ha raggiunto una media di 481.000 spettatori pari all’1.89% di share.