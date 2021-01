Seconda sfida. Che Dio ci aiuti 6 contro Daydreamer – Le ali del sogno: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 14 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Vince Che Dio ci Aiuti 6 con il 22.4 di share, calo per DayDreamer su Canale 5. Forse la soap dovrebbe tornare in programmazione pomeridiana alla domenica?

Auditel Che Dio ci aiuti 6

Rai 1: la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela e Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra, ha conquistato una media di 5.515.000 spettatori pari al 22.4% di share.

Auditel Coppa Italia – Atalanta vs Cagliari

Su Rai 2: la partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, fra Atalanta e Cagliari, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.828.000 spettatori pari al 7% di share.

Ascolti Bye bye Germany

Rai 3: Bye Bye Germany, il film del 2017 di genere drammatico, diretto da Sam Garbarski, con: Anatole Taubman, Moritz Bleibtreu, Joel Basman, Tim Seyfi, Antje Traue e Joachim Paul Assböck, ha appassionato una media di 974.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Ascolti tv Dritto e Rovescio

Rete 4: Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, ha informato una media di 1.393.000 spettatori con il 7.2% di share. Ospiti: Matteo Renzi e il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Ascolti tv Daydreamer – Le ali del sogno

Canale 5: la seconda puntata di Daydreamer le ali del sogno, la soap turca più seguita dell’anno per via della storia d’amore fra Can e Sanam, ha emozionato una media di 1.967.000 spettatori pari al 9.2% di share. Nel cast l’attore sex symbol Can Yaman ora al centro del gossip per la relazione con Diletta Leotta. Se volete rivedere gli episodi di ieri sera, qui trovate gli episodi 97-98 e 99.

Auditel Mamma, ho perso l’aereo

Italia 1: Mamma, ho perso l’aereo, la pellicola cult del 1990, diretta da Chris Columbus, con: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom e Catherine O’Hara ha divertito una media di 1.547.000 spettatori. Share del 5.9%.

Ascolti Piazzapulita

La7: la nuova puntata di Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli, ha interessato una media di 1.515.000 spettatori con uno share del 6.5%.

Auditel Il tesoro dell’Amazzonia

Tv8: Il tesoro dell’Amazzonia, il film diretto da Peter Berg, con: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ernie Reyes, Jr. e Stephen Bishop ha portato a casa una media di 337.000 spettatori. Share pari a 1.3 punti percentuali.

Audience SuperCoppa di Spagna

Nove: la sfida per la SuperCoppa di Spagna, valida fra Real Madrid e Athletic B. ha raggiunto una media di 291.000 spettatori. Share del 1.1%