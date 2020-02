C’est la vie – Prendila come viene o Chi vuol essere milionario? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 19 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda e pertanto non possiamo soffermarci solo sull’accesissima sfida fra le due ammiraglie avversarie. E’ doveroso controllare quanti telespettatori si siano sintonizzati, ad esempio, su Rai 3 per Chi l’ha visto?, su Rete 4 per #Cr4 La Repubblica delle Donne o su Nove per L’Assedio di Daria Bignardi. Spazio poi alle battaglie pomeridiane con un focus sui dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri, Auditel 19 febbraio 2020

C’est la vie – Prendila come viene su Rai 1: la commedia ha incollato alla tv una media di 2.399.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Il Cacciatore 2, su Rai 2: la fiction ha debuttato con una media di 1.796.000 spettatori pari al 7.5% di share.

Chi l’ha visto? su Rai 3: il programma condotto da Federica Sciarelli ha informato una media di 2.227.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%.

#Cr4 La Repubblica delle donne su Rete 4: Piero Chiambretti ha appassionato e divertito una media di 796.000 spettatori con il 4.4% di share.

Chi vuol essere milionario su Canale 5: Gerry Scotti ha tenuto con il fiato sospeso, grazie al suo game show, una media di 2.251.000 spettatori pari al 12.2% di share.

Il mistero delle pagine perdute su Italia 1: il film del 2007 ha raggiunto una media di 1.578.000 spettatori pari a 7.2 punti percentuali di share.

Atlantide di Andrea Purgatori su La7: la trasmissione ha interessato 457.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Italia’s Got talent 5 su Tv8: lo show ha emozionato una media di 1.524.000 spettatori con il 6.6% di share.

L’assedio su Nove: Daria Bignardi ha portato a casa una media di 323.000 spettatori pari ad uno share del 1.4%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 19 febbraio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5 per quanto riguarda le sfide pomeridiane. Ad accendere il lungo pomeriggio televisivo sono quattro donne bravissime fra cui: Caterina Balivo e Lorella Cuccarini sull’ammiraglia Rai; Maria De Filippi e Barbara d’Urso sull’ammiraglia avversaria.

Vieni da me su Rai 1: Caterina Balivo ha intrattenuto una media di 2.004.000 spettatori pari al 14.4% di share. Il Paradiso delle Signore ha ottenuto una media di 1.869.000 spettatori pari al 16.3% di share. La Vita in diretta ha entusiasmato una media di 1.929.000 spettatori per il 15% di share.

Uomini e Donne su Canale 5: il trono Over si è aggiudicato 3.006.000 spettatori per il 23.2% di share. Nella seconda parte 2.490.000 pari al 21.8%. Successivamente Il Segreto ha fatto registrare una media di 2.199.000 spettatori per il 19.6% di share. Pomeriggio 5 ha intrattenuto una media di 1.897.000 spettatori e share del 15.8% nella prima parte. Nella seconda 2.284.000 con 16.6 punti percentuali di share.