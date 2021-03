Bulgaria – Italia contro Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 28 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire le preferenze del pubblico.

Ascolti tv: Bulgaria – Italia vs Live Non è la D’Urso. Auditel ieri sera, 28 marzo 2021

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Rai 1: Bulgaria – Italia, il match valido per le Qualificazioni di Coppa del Mondo in Qatar 2022 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori fra tifosi e appassionati di calcio, pari al 00.00% di share.

Rai 2: 9-1-1: Lone Star, la serie televisiva statunitense basata sul drama 9-1-1 ha registrato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00 di share. Nel cast: Rob Lowe, Liv Tyler, Jim Parrack, Ronen Rubinstein.

Rai 3: Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share. Tra gli ospiti: Alessia Marcuzzi.

Rete 4: Perfetti sconosciuti, il film del 2016 di genere commedia, diretto da Paolo Genovese, con: Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Edoardo Leo e Anna Foglietta, ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Canale 5: l’ultima puntata della stagione di Live Non è la D’Urso: il talk show della domenica sera condotto da Barbara d’Urso ha chiuso i salutato il pubblico con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Italia 1: Pirati Dei Caraibi – Ai Confini Del Mondo, la pellicola ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

La7: Non è l’Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti ha interessato e informato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Tv8: La gara della Formula 1, ovvero il GP del Qatar, ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Nove: il film cult What Women Want – Quello che le donne vogliono ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 28 marzo 2021

Rai 1

Domenica In: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha registrato 0.000.000 (00.00% share).

Da Noi a Ruota Libera:0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Canale 5

Beautiful: 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il Segreto: 0.000.000 spettatori per il 00.00%

Una Vita: 0.000.000 spettatori per il 00.00%.

Domenica Live: 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.