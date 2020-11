Finale di Ballando con le Stelle contro Semifinale di Tu si que vales. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 novembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. La sfida fra il dance show di Milly Carlucci su Rai1 e il talent show di Canale 5 è stata davvero infuocata. Analizziamo le preferenze del pubblico. Tanti erano comunque le trasmissioni in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Un esempio? Da Sapines su Rai 3 al film di Italia 1.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: sabato 21 novembre 2020. Sfida tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales

Vince Tu si que vales con il 26% di share contro il 23% della Finale di Ballando con le Stelle. Ecco tutti gli ascolti nel dettaglio

Auditel Finale Ballando con le Stelle

Rai 1: la Finale di Ballando con le Stelle, il dance show di Milly Carlucci, ha tenuto con il fiato sospeso, fino alla proclamazione del vincitore, una media di 4.944.000 spettatori. Share 23.7% punti percentuali. A vincere il programma è stato Gilles Rocca. In serata ci sono stati diversi momenti di tensione. In primis quello legatg a Tullio Solenghi, poi la lite fra la giuria e la ‘voce del popolo’. Per finire? Costantino della Gherardesca ha ‘asfaltato’ Mariotto mentre Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno dimostrato tutto il loro malumore per il piazzamento raggiunto.

Ascolti S.W.A.T. / Criminal Minds

Rai 2: la serie tv americana S.W.A.T., prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan per la CBS, ha entusiasmato una media di 1.300.000 spettatori con un’audience del 4.6%. A seguire la puntata di Criminal Minds ha raggiunto una media di 1.045.000 spettatori (share 3.8%).

Ascolti Sapiens – Un solo pianeta

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, Mario Tozzi, in onda con una nuova puntata del programma di divulgazione scientifica e ambientale, ha interessato una media di 1.142.000 spettatori e un audience del 4.8%.

Auditel The Bourne Ultimatum – Il Ritorno Dello Sciacallo

Rete 4: la pellicola The Bourne Ultimatum – Il Ritorno Dello Sciacallo, con protagonisti Matt Damon, ha appassionato ed entusiasmato una media di 904.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Ascolti Tu si quel vales

Canale 5: la Semifinale di Tu si que vales, il reality show di successo con giudici: Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi ha intrattenuto una media di 5.656.000 spettatori con uno share del 26%. Da segnalare che Rudy Zerbi è rimasto in mutande scatenando i commenti di Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez.

Auditel Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Italia 1: il film intitolato Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con protagonisti: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, ha portato a casa una media di 1.383.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Ascolti Il ponte sul fiume Kwai

La7: la pellicola intitolata Il ponte sul fiume Kwai ha ottenuto una media di 289.000 spettatori. Share pari a 1.2 punti percentuali.

Auditel The Impossibile

Tv8: la pellicola The Impossibile ha fatto registrare 268.000 spettatori e share dell’1%.

Auditel Il delitto di Garlasco

Nove: Il delitto di Garlasco, per il ciclo Nove Racconta appuntamento con lo speciale dedicato alla verità sull’efferato delitto, ha interessato una media di 402.000 spettatori per l’1.6% di share.