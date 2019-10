Arrivano i prof o Famiglia all’improvviso: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 2 ottobre 2019? Quale film ha emozionato più il pubblico? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Tanti i programmi in onda fra cui Chi l’ha visto? e Fuori dal coro. Cosa hanno preferito i telespettatori? Scopriamolo insieme analizzato tutti i risultati raggiunti.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Arrivano i prof e Famiglia all’improvviso | Auditel 2 ottobre 2019

Vince la serata Rai 1 con il film in prima Tv “Arrivano i Prof” con il 13.5 di share. Rocco Schiavone, arrivato alla 3° stagione e quindi in prima TV, non sfonda raggiungendo “solo” l’8% di share.

Arrivano i prof | RAI 1

Mentre tutti o quasi stavano festeggiando le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’era grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti era infatti riuscito a conseguire il diploma. Il peggior liceo d’Italia, per invertire la tendenza, ha così tentato di reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove avevano fallito i migliori, potessero riuscire i peggiori. L’Obiettivo: avere almeno il 50% di promo. Il film ha divertito una media di 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Rocco Schiavone 3 | RAI 2

Rocco, di nuovo ad Aosta, ormai solo, è stato costretto a fare i conti con quello che è successo. Oltre a ciò Caterina, di cui si era innamorato, si è rivelata una spia. Nel frattempo si è dovuto occupare della morte del sacerdote Donato Brocherel. La replica della fiction ha appassionato una media di 1.325.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Chi l’ha visto? | Rai 3

Quarta puntata del programma di Rai 3 che ha informato tutti sulle ultime novità riguardanti i maggiori casi di cronaca nera. Federica Sciarelli ha ottenuto una media di 1.783.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. In puntata la giornalista si è occupata delle ultime novità riguardanti il caso di Marco Vannini, ma anche della morte della giovane Miss caduta dal balcone della casa delle vacanze.

Fuori dal coro | RETE 4

Tanti i temi di politica e attualità trattati da Mario Gordano e dai suoi ospiti. La trasmissione ha informato così una media di 1.035.000 spettatori con il 5.5% di share. Al centro della puntata il focus sugli sprechi, la cattiva gestione e gli scandali di alcune strutture ospedaliere italiane. Si è tornati a parlare dunque dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara dove l’elisoccorso non può più atterrare perché troppo pesante. Paradossale è stato il fatto, però, che si sia acquistato un elicottero non idoneo e che i voli vengano dirottati in un altro aeroporto della regione.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse | CANALE 5

La quotidianità di Samuel è stata sconvolta dall’arrivo di Kristin, una delle sue ex-amanti, che improvvisamente si è presentata dopo molto tempo e gli ha lasciato in custodia una bambina, la piccola Gloria, dichiarando che si trattasse di sua figlia. Samuel, non sentendosi ancora pronto per fare il padre, ha deciso di partire per Londra con lo scopo di ritrovare Kristin e restituirle la bambina.

Non riuscendo a rintracciare la donna, l’uomo ha però poi deciso di tenere la bambina con sé. Sono così passati ben otto anni in cui padre e figlia sono diventati sempre più affiatati, inseparabili e felici. Peccato però che Gloria abbia ancora poco da vivere. Una brutta malattia la porterà via. Nel frattempo Kristin torna e indice una battaglia legale per riavere la figlia. Samuel vince, ma Kristin fa effettuare il test di paternità e si scopre che la piccola non è sua figlia. Il film ha emozionato una media di 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Hercules – La leggenda ha inizio | ITALIA 1

Con il lungimirante scopo di mettere fine al regime tirannico del re Anfitrione, la regina Alcmena ha dato alla luce Hercules, il cui vero padre era Zeus in persona. Cresciuto ignaro dei suoi natali semi-divini, il principe ha vissuto un’intensa storia d’amore con Ebe, principessa di Creta, che è poi stata presto promessa in sposa al fratellastro Ificle per appianare divergenze politiche tra i due regni. Di conseguenza l’eroe ha così conosciuto la dannazione dell’esilio. Il film ha raggiunto una media di 1.236.000 spettatori pari al 5.2% di share.

War Horse | La7

Il film diretto da Steven Spielberg, con: Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell, Emily Watson, Jeremy Irvine e David Thewlis ha portato a casa una media di 714.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Altri Canali