Affari Tuoi – Viva gli sposi! contro C’è posta per te 2021: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 gennaio 2021? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre. Negli ultimi sabati sera è stato sempre il programma di Maria De Filippi a trionfare. Il pubblico ama il people show e lo segue con grande interesse. Tanti erano comunque i film, le serie tv e gli altri programmi in onda in serata. Analizziamo dunque le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 30 gennaio 2021: sfida fra Affari Tuoi e C’è Posta per te 2021

Domina Maria De Filippi con 6.4 milioni di telespettatori e il 30% di share. Carlo Conti raggiunge i 4.2 milioni e il 15.9% di share.

Auditel Affari Tuoi Viva gli sposi

Rai 1: la nuova puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi!, ovvero il game condotto da Carlo Conti ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.284.000 spettatori pari al 15.9% di share. Tra gli ospiti: Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. Oltre a loro: Giovanni Allevi, interpretato da Ubaldo Pantani, Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo.

Auditel FBI/ Blue Bloods

Rai 2: i nuovi episodi della serie tv americana FBI, ideata da Dick Wolf e Craig Turk cult, hanno appassionato una media di 1.375.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire Blue Bloods ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti Un fantastico via vai

Rai3: la pellicola intitolata Un fantastico via vai, con Serena Autieri e Leonardo Pieraccioni, ha divertito una media di 1.289.000 spettatori. Share pari a 5.2 punti percentuali.

Auditel Io sto con gli ippopotami

Rete 4: Io sto con gli ippopotami, il film del 1979 d’azione, diretto da Italo Zingarelli, con: Terence Hill e Bud Spencer ha raggiunto una media di 979-000 spettatori. Share pari al 4%.

Ascolti tv C’è posta per te

Canale 5: il nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show del sabato sera di Maria De Filippi, ha emozionato e fatto piangere una media di 6.469.000 spettatori con il 29.9% di share. Tra gli ospiti: Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo con la madre.

Auditel Cattivissimo me

Italia 1: la pellicola d’animazione intitolata Cattivissimo me ha raccolto una media di 1.329.000 spettatori pari a 5.1 punti percentuali di share.

Ascolti Eden Un pianeta da salvare

La7: la nuova puntata di Eden – Un pianeta da salvare, il viaggio tra le bellezze del nostro Paese condotto da Licia Colò, ha interessato una media di 700.000 spettatori pari al 3% di share.

Auditel La città del Natale

Tv8: il film intitolato La città del Natale ha portato a casa una media di 230.000 spettatori. Share pari a 0.9 punti percentuali.

Audience Stevanin – Non ricordo di averle uccise

Nove: Stevanin – Non ricordo di averle uccise, ovvero le dichiarazioni dal carcere di Bollate di Gianfranco Stevanin, serial killer e stupratore colpevole dell’omicidio di sei donne, di cui però, ricorda soltanto di averle seppellite, ha ottenuto una media di 295.000 spettatori. Share dell’1.1%.