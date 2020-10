Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 8 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv con Claudio Amendola “Nero a metà 2“, su Canale 5 una nuova puntata di Chi Vuol essere milionario e su Italia 1 abbiamo assistito alle interessanti inchieste de’ Le Iene. Chi ha avuto la meglio tra Rai e Mediaset? Analizziamo insieme i dati Auditel per scoprire le preferenze dei telespettatori. Tanti erano, oltretutto, i programmi in onda, sui maggiori canali del digitale terrestre, oltre a quelli già citati. Ecco come è andata.

Ascolti Tv: dati Auditel ieri sera, giovedì 8 ottobre 2020

La fiction di Rai 1 chiude con il botto ! Ottimo risultato per Claudio Amendola

Su Rai 1 “Nero a Metà” ha totalizzato una media di 5.1700.000 spettatori pari al 23.20% di share. Nel primo episodio ha conquistato una media di 5.433.000 spettatori per il 22.1% di share. Nel secondo episodio 4.926.000 per il 24.35% di share.

Rai 2: il nuovo approfondimento settimanale in prima serata “Seconda Linea” ha raggiunto una media di 365.000 spettatori pari all’1.67% di share.

Su Rai 3 la pellicola “La battaglia dei sessi” ha portato a casa una media di 836.000 telespettatori raggiungendo un audience del 3.64%.

Rete 4: la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio “Dritto e rovescio” ha interessato una media di 1.080.000 telespettatori con uno share pari al 6.13%.

Canale 5: il game show condotto da Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario” ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.958.000 telespettatori pari ad uno share pari al 10.50%.

Italia 1: la trasmissione “Le Iene” ha tenuto incollati alla tv un numero di telespettatori pari a 1.608.000 spettatori con uno share del 10.04%.

Su La7 “Piazza Pulita” ha informato una media di 1.006.000 spettatori pari al 4.81% di share.

Tv8: il film “Sotto Assedio – White House Down” ha appassionato una media di 584.000 spettatori pari al 2.79% di share.

Nove: lo show “Gino cerca chef” ha raggiunto una media di 357.000 telespettatori pari ad una audience di 1.50 punti percentuali.

Auditel ieri pomeriggio, giovedì 8 ottobre 2020

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Oggi è un altro giorno: 1.322.000 spettatori (10.22%)

Il Paradiso delle Signore: 1.870.000 spettatori. Share 17.50%.

La vita in diretta: 1.272.000 spettatori con uno share del 13.66%. Seconda parte: 1.472.000 spettatori per il 14.29% di share.

Canale 5:

Beautiful: 2.783.000 spettatori (share 18.47%).

Una Vita: 2.566.000 spettatori con il 18.48% di share.

Uomini e Donne: 2.824.000 spettatori. Share del 23%. Nella seconda parte 2.072.000 spettatori per il 18.65% di share.

Il Segreto: 1.541.000 spettatori (15.46% di share).

Pomeriggio Cinque: 1.491.000 spettatori per il 15.9%. Nella seconda parte 1.672.000 spettatori e share 15.30%.