La Befana vien di notte contro Viaggio nella grande bellezza: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 5 gennaio 2021? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del programma di divulgazione condotto da Marco Bocci? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tantissimi i film in palinsesto nella vigilia dell’Epifania che tutte le feste si porta via. Tra le proposte: “La La Land” e “Il marchese del grillo“. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 5 gennaio 2021: sfida fra La befana vien di notte, Viaggio nella grande bellezza

La befana vien di notte vince la sfida degli ascolti contro Viaggio nella grande bellezza.

Auditel La befana vien di notte

Rai 1: La befana vien di notte, il film del 2018 diretto da Michele Soavi vede la bravissima Paola Cortellesi vestire i panni di una una maestra di scuola elementare che la notte si trasforma in Befana. La pellicola ha coinvolto una media di 4.881.000 spettatori. Share pari al 19,5%.

Auditel Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Su Rai 2: Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, torna la famiglia di mostri più famosa al mondo nel terzo capitolo del film di animazione diretto da Genndy Tartakovsky. Il film ha registrato una media di 1.080.000 spettatori. Share pari a 4,2 punti percentuali.

Ascolti La La Land

Rai 3: La La Land, la pellicola del 2016, vincitrice di 6 Premi Oscar, scritta e diretta da Damien Chazelle racconta la storia d’amore tra una musicista jazz e una giovane aspirante attrice. Ambientato a Los Angeles, il film ha emozionato e coinvolto 1.060.000 spettatori con l’4,2% di share. Nel cast: Ryan Gosling e Emma Stone.

Auditel Il Marchese del grillo

Rete 4: Il Marchese del grillo, il film del 1981 diretto da Mario Monicelli è in assoluto tra le commedie italiane più amate di sempre. Un mastodontico Alberto Sordi ha fatto divertire ancora una volta una media di 1.489.000 spettatori. Share del 6,6%.

Ascolti tv Viaggio nella grande bellezza

Canale 5: torna Viaggio nella grande bellezza, il doc-evento condotto da Marco Bocci e dedicato questa settimana alle bellezze di Venezia. La puntata ha incuriosito e incollato alla tv una media di 2.146.000 spettatori pari al 10,1% di share.

Auditel Now you see me – I maghi del crimine

Italia 1: Now you see me – I maghi del crimine, il film del 2013 diretto da Louis Leterrier ha tenuto col fiato sospeso una media media di 1.894.000 spettatori. Share del 7,6%. Nel cast gli attori Mark Ruffalo e Morgan Freeman.

Ascolti Non siamo angeli

La7: Non siamo angeli, la commedia del 1989 diretta da Neil Jordan ha divertito una media di 614.000 spettatori pari a 2,4 punti percentuali di share. Nel cast del film: gli attori Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore.

Auditel Gli stivali di Babbo Natale

Tv8: Gli stivali di Babbo Natale, continua la programmazione dedicata alle festività natalizie con il film diretto da Shawn Tolleson che ha coinvolto 502.000 spettatori pari al 1,9% di share. Nel cast: Teryl Rothery, Garry Chalk e Jacqueline Samuda.

Audience Ben – Hur

Nove: Ben-Hur, il capolavoro del 1959 diretto da William Wyler e vincitore di 11 premi Oscar ha incollato alla tv una media di 388.000 spettatori. Share del 1,7%. Nel cast il grandissimo Charlton Heston premiato con il Premi Oscar al miglior attore protagonista.